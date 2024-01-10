Футболист Мамаев опроверг конфликт с бортпроводниками на рейсе Москва – Дубай

Футболист Павел Мамаев прокомментировал «Известиям» ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы его дебоше на рейсе Москва – Дубай. По его словам, никакого конфликта не было.

Спортсмен рассказал, что во время взлета произошло аварийное торможение, капитан корабля объявил о том, что полет не состоится из-за технических неполадок. Пассажирам было предложено покинуть самолет и ждать дальнейших инструкций. Мамаев с супругой приняли решение уехать домой, поскольку вместе с ними был маленький ребенок, после чего они попросили бортпроводников достать им коляску из багажного отделения самолета.

«Да нет, конечно, ничего (конфликта. — Ред.) не было. Они (бортпроводники. — Ред.) просто сказали о том, что фактически пока не знают, как это (достать коляску. — Ред.) можно сделать. Мы им просто объяснили ситуацию, они посмотрели, что у нас там на сиденье лежит маленький ребенок. <....> Они сказали: «Окей», — рассказал он.

Жена футболиста Надин Мамаева в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) заявила, что они поменяли билеты на другой рейс и скоро улетят.

Ранее, 6 января, вылет рейса из Сочи в Санкт-Петербург задержали из-за хулигана на борту. По словам очевидцев, еще до вылета один из пассажиров закурил в самолете. К нему были направлены сотрудники правоохранительных органов, спустя некоторое время воздушное судно вылетело из аэропорта.