Вылет рейса из Сочи в Петербург задержали из-за хулигана на борту

Вылет рейса из Сочи в Санкт-Петербург в субботу, 6 января, задержали из-за хулигана на борту.

«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы, полицию, принимается решение о снятии пассажира с борта. Неадекватный пассажир», — поделилась с «Известиями» сотрудница аэропорта в Сочи.

По словам очевидцев, еще до вылета один из пассажиров закурил на борту. К самолету были направлены сотрудники правоохранительных органов. Спустя некоторое время воздушное судно вылетело в Санкт-Петербург.

Ранее, 11 декабря, самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, экстренно сел в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира. Дебошира, которым оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения, встретили сотрудники полиции.