В черном списке: авиадебоширов предложили три года не пускать в самолеты

В России предложили создать единый черный список пассажиров, которых не будут пускать на борт самолета в течение трех лет. Туда могут включить авиадебоширов, хулиганов и людей, закуривших на борту. «Известия» выяснили, кто поддержал такую инициативу, почему она может быть необходима и чем грозит пассажирам самолетов.

Единый список

Российские авиакомпании предложили создать единый черный список пассажиров, а заодно расширить список нарушений, за которые пассажиров не будут пускать на борт самолета. Соответствующее обращение направила в Минтранс Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Как объяснили в АЭВТ, сейчас у многих авиакомпаний есть свои черные списки, но они ежегодно аннулируются. Теперь перевозчики решили объединить внутренние перечни, продлить их срок на три года и дать доступ к документу туроператорам, чтобы авиадебоширы не смогли воспользоваться чартерными рейсами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, в отрасли предложили расширить состав нарушений, за которые можно попасть в черный список. Перевозчики считают, что туда необходимо добавить курение и мелкое хулиганство на борту самолета.

Проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП разработали в авиакомпании «Аэрофлот». В пояснительной записке авторы ссылаются на международную практику, которая «идет по пути более строгого наказания за противоправные действия пассажиров». К примеру, в Китае дебоширам запрещают пользоваться услугами всех национальных авиаперевозчиков на пять лет. В Италии нападение на члена экипажа влечет лишение свободы на три года, а в CШA — до 20 лет.

В АЭВТ, подготовившую документ, входят 23 российских авиаперевозчика. Помимо «Аэрофлота», это S7, «Уральские авиалинии», Utair и др. Официально комментировать инициативу «Известиям» в ассоциации не стали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Методы борьбы

Российские авиакомпании уже пять лет могут законно вести собственные черные списки пассажиров, нарушивших правила поведения на борту. Эта практика была легализована в 2018 году с внесением поправок в Воздушный кодекс РФ, объясняет «Известиям» юрист, управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев.

— Согласно ст. 107.1 ВК РФ, с этого времени п еревозчики могут отказывать в продаже билетов сроком на год тем пассажирам, которые совершили на борту хулиганские действия, угрожали безопасности полета или не подчинялись распоряжениям командира воздушного судна , — рассказывает Русяев.

Кроме того, авиадебоширам грозит административное наказание в виде штрафа от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. А за хулиганство или угрозу безопасности полета пассажирам предусмотрено уже уголовное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Основанием для включения в черный список служит именно вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении или обвинительный приговор суда. Однако, судя по всему, эти меры неэффективны — они не предотвращают нарушения пассажиров, которые по-прежнему часто фиксируются, — отмечает юрист.

По словам ведущего юриста Единой европейской службы (ЕЮС) Дмитрия Безделина , для борьбы с авиахулиганами у экипажа есть право применить физическую силу, специальные средства сдерживания (пластиковые наручники, ремни) и даже совершить вынужденную посадку. Проблемное поведение на борту создает большие неудобства для других пассажиров, а самим авиакомпаниям приносит серьезные репутационные и финансовые потери, вызванные задержками рейсов.

Способ обхода

По мнению главы Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Ильи Зотова, существующие меры борьбы с авиадебоширами не работают по простой причине: перевозчики не могут обмениваться данными о нарушителях из-за закона о защите персональных данных. А значит, человек, попавший в черный список одной авиакомпании, может пользоваться услугами других.

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— Кроме того, такие списки сегодня есть даже не у всех российских авиакомпаний — каждая сама принимает решение о том, нужно его вести или нет. И пассажир, совершивший правонарушение на борту, спокойно продолжает летать дальше, — говорит собеседник «Известий».

Но даже в том случае, если перевозчик ввел черный список, туда попадают далеко не все нарушители: по закону пассажиров могут внести туда только за хулиганство, угрозу безопасности полета и неподчинение командиру воздушного судна. То есть, к примеру, если человек пытался разбить окно, открыть дверь в воздухе или напасть на бортпроводника.

В АЭВТ предложили расширить этот список, добавив в него курение и мелкое хулиганство. В ООП такую идею поддерживают.

— Различные инциденты на борту происходят регулярно, и люди, попавшие в такие ситуации, выступают за ужесточение мер. Потому что пассажиры должны быть в полном комфорте и безопасности во время полета, а не экстренно приземляться, если кто-то вдруг решит закурить, — подчеркивает Зотов.

Если Минтранс РФ одобрит инициативу, все перевозчики получат доступ к общей базе данных о пассажирах, которым было запрещено летать, и включать в нее будут уже на три года. Кроме того, к единой базе черных списков смогут подключиться туроператоры, чтобы не продавать авиабилеты занесенным в нее дебоширам.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Таким образом, в случае создания единого федерального реестра авиахулиганы будут лишены возможности обходить запреты и летать рейсами других российских авиакомпаний в течение всего срока действия запрета. Это должно существенно повысить безопасность и комфорт пассажиров, — заключает Илья Русяев.

Важный вопрос

Сотрудники российских авиакомпаний, с которыми пообщались «Известия», тоже считают, что нововведения могли бы сократить количество правонарушений на борту самолетов и сделать полеты безопаснее. При этом предложения были бы актуальны как для крупных пассажирских перевозчиков, так и для коммерческих организаций.

— Адекватность пассажиров — один из самых важных и сложных вопросов. К примеру, на наших самолетах и вертолетах не предусмотрены бортпроводники. Наличие единого черного списка пассажиров для нас, как и всех остальных авиапредприятий, будет полезно, — говорит глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

По его словам, сейчас предприятия альянса готовятся к выполнению перевозок на самолетах малой вместимости и вертолете в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы обеспечить транспортную связанность в отдаленных регионах. В случае если предложения одобрят, авиакомпании смогут отказывать дебоширам в целях безопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Когда в самолете всего 12 человек, кабинный экипаж (бортпроводники) не предусмотрен, а летный (пилоты) занят пилотированием воздушного судна, то последствия авиадебоша непредсказуемы. Даже если пассажиры в драке просто сгрудятся в хвосте легкого самолета, то он элементарно рухнет вследствие нарушения центровки. Поэтому мы надеемся на изменения в законодательстве, регулирующем взаимоотношения авиакомпании и пассажиров, — отмечает глава «Аэрохимфлота».

По мнению Ильи Зотова, вести единый реестр должен федеральный орган власти, — например, Росавиация, которая курирует область авиаперевозок . Ее можно было бы наделить полномочиями создать и пополнять базу, доступную всем российским авиакомпаниям. При этом, отмечает глава ОПП, важно, чтобы ответственные за списки оперативно реагировали на возможные ситуации, если в базу по ошибке попадет не тот человек — например, однофамилец нарушителя, — и могли сразу исключить его.

«Известия» также обратились в Минтранс с просьбой прокомментировать инициативу, однако к моменту публикации материала ответ получен не был.