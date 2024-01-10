Реклама
Прямой эфир
Туризм
Путин сообщил о росте туризма в районах Крайнего Севера в 2023 году на 41%
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска
Мир
Жители Дублина стояли в 2023 году в пробках больше остальных
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
МИД РФ осудил беспорядки в Эквадоре и выразил надежду на восстановление порядка
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Мир
Число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Экономика
Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на яйца
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Морозы в Финляндии привели к дефициту аккумуляторов для авто
Общество
Мишустин призвал сделать российскую систему образования более современной

Знак зодиака Овен: описание, характеристика для женщин, мужчин и детей

Астрологи рассказали о сильных и слабых сторонах Овнов
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Bildverlag Bahnmüller
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Овны — темпераментные и обаятельные представители огненной стихии. Их взрывной характер и яркие лидерские качества редко оставляют окружающих равнодушными. О том, какими сильными и слабыми чертами обладают представители этого знака зодиака, читайте в материале «Известий».

Знак зодиака Овен — общая характеристика

Дни рождения Овны празднуют с 21 марта по 20 апреля. Стихией их знака считается огонь, а управляющей планетой — Марс. С представителями этого созвездия астрологи ассоциируют красный цвет и карту Таро Император.

Лучшими камнями-талисманами для Овна станут сапфир, рубин, гранат и алмаз.

Знак зодиака Овен — характер, сильные и слабые стороны

Овны отличаются энергичностью, импульсивностью и амбициозностью. Они легко загораются новыми идеями, с радостью присоединяются к экспериментам, участвуют в мозговых штурмах. Представители этого знака легко включаются в какие-либо проекты и инициативы, однако могут быстро потерять к ним интерес и оставить дело незавершенным. При этом они могут проявлять невероятную целеустремленность и добиваются больших успехов, если мотивацию удается сохранить.

В личном общении Овны прямолинейны и искренни, из-за чего могут показаться бестактными. Они бесстрашны, эмоциональны и инициативны. Любят занимать лидирующие позиции в коллективе, не терпят слепого подчинения авторитетам, особенно если это задевает их самолюбие. Когда работа им нравится, они прикладывают максимум усилий, чтобы занять руководящую должность или добиться внушительных профессиональных успехов.

Энергетика, которая изменит всё: чего ждать от первого новолуния 2024 года
Астрологическое событие пройдет под сильным знаком Козерога

По отношению к своим возлюбленным Овны проявляют настоящую страсть. Они склонны к широким жестам, благородным поступкам, щедрым подаркам. Нередко идеализируют избранника, из–за чего впоследствии разочаровываются.

При этом рожденным под этим созвездиям важно проявлять инициативу в отношениях, чувствовать свою значимость и исключительность. Иногда из-за этого они становятся слишком требовательны, ревнивы и деспотичны. От партнера Овны ожидают беспрекословной верности, однако сами способны на мимолетные увлечения и влюбленности. Тем не менее, если их второй половинке удастся поддерживать интерес к себе, это может заложить основу для крепкого и долгосрочного союза.

В семейных отношениях Овны также стремятся к лидерству. Им гораздо комфортнее в роли главы семьи, подчиняться избраннику они не станут. При этом для своего супруга или супруги представители этого знака готовы обеспечить надежную опору, благополучие и безопасность.

Помимо этого, Овны хорошие друзья. Они всегда придут на помощь, выручат советом или услугой и не дадут заскучать. Однако их упрямство, стремление к независимости и желание контролировать ситуацию могут стать причиной серьезных ссор.

Среди сильных сторон Овнов можно назвать целеустремленность, искренность, харизматичность и пылкую привязанность. Слабыми сторонами этого знака являются упрямство, неумение прислушиваться к чужим советам и критике, а также самовлюбленность.

Характеристика мужчин Овнов

Мужчины Овны — яркие и харизматичные лидеры, которые стремятся добиться своего во что бы то ни стало. Им важно получить высокую должность, завоевать любимую девушку, достичь успехов в спорте, творчестве или другом деле. Комфортнее всего они чувствуют себя в состоянии борьбы, конкуренции, в которой можно по-настоящему проявить себя.

Избранница мужчины Овна вряд ли сможет с ним заскучать. Представители этого знака полны энергии, идей для совместного отдыха и романтических сюрпризов. Проводить все выходные на диване с ними не получится.

При этом в романтических отношениях Овны не терпят соперничества с женщинами, поэтому в спутницы жизни чаще всего выбирают терпеливых и нежных девушек, которые согласны принимать их со всеми достоинствами и недостатками. Взамен они готовы проявлять заботу, оказывать моральную и финансовую поддержку, участвовать в решении возникших проблем.

Характеристика женщины Овна

Женщины Овны отличаются яркостью, оптимизмом и независимостью. Они ценят свою свободу и не готовы расставаться с ней ради спокойствия и стабильности. Представительницы этого знака общительны, прямолинейны, активны, часто участвуют в нескольких делах одновременно. Кроме того, они обладают взрывным характером и не станут терпеть неуважение и хамство.

Гороскоп на 2024 год по восточному календарю: точный прогноз для женщин и мужчин
Что приготовил год Дракона для 12 знаков китайского гороскопа

Из-за своего стремления к независимости женщина Овен может производить впечатление холодной и незаинтересованной в отношениях. Она высоко себя ценит, знает, как произвести впечатление на мужчину, не переносит покровительственного отношения. Тем не менее женщинам, родившимся под этим созвездием, важно чувствовать себя любимыми и значимыми. Они ответственно подходят к созданию семьи, воспитанию детей. Встретив достойного спутника жизни, они будут хранить ему верность, несмотря на присущую их знаку влюбчивость.

Характеристика детей Овнов

Дети Овны обладают неуемной энергией и любознательностью. Они неусидчивы, часто меняют увлечения, любят пробовать новые виды деятельности. Ребенок, родившийся под этим знаком, с раннего возраста проявляет упрямство и независимость, не терпит чрезмерной опеки и приказного тона, из-за чего у него могут возникнуть конфликты со старшими членами семьи и учителями. В коллективе такие дети стремятся занять лидерские позиции, зачастую неосознанно.

Для гармоничного эмоционального и физического развития ребенка Овна родителям нужно обеспечить ему адекватную физическую нагрузку, а также поддерживать его мотивацию в учебе и других занятиях. Также важно научить маленького Овна договариваться с окружающими и прислушиваться к их мнению.

Ранее «Известия» поделились гороскопом для Овнов на 2024 год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024