Знак зодиака Овен: описание, характеристика для женщин, мужчин и детей

Овны — темпераментные и обаятельные представители огненной стихии. Их взрывной характер и яркие лидерские качества редко оставляют окружающих равнодушными. О том, какими сильными и слабыми чертами обладают представители этого знака зодиака, читайте в материале «Известий».

Знак зодиака Овен — общая характеристика

Дни рождения Овны празднуют с 21 марта по 20 апреля. Стихией их знака считается огонь, а управляющей планетой — Марс. С представителями этого созвездия астрологи ассоциируют красный цвет и карту Таро Император.

Лучшими камнями-талисманами для Овна станут сапфир, рубин, гранат и алмаз.

Знак зодиака Овен — характер, сильные и слабые стороны

Овны отличаются энергичностью, импульсивностью и амбициозностью. Они легко загораются новыми идеями, с радостью присоединяются к экспериментам, участвуют в мозговых штурмах. Представители этого знака легко включаются в какие-либо проекты и инициативы, однако могут быстро потерять к ним интерес и оставить дело незавершенным. При этом они могут проявлять невероятную целеустремленность и добиваются больших успехов, если мотивацию удается сохранить.

В личном общении Овны прямолинейны и искренни, из-за чего могут показаться бестактными. Они бесстрашны, эмоциональны и инициативны. Любят занимать лидирующие позиции в коллективе, не терпят слепого подчинения авторитетам, особенно если это задевает их самолюбие. Когда работа им нравится, они прикладывают максимум усилий, чтобы занять руководящую должность или добиться внушительных профессиональных успехов.

По отношению к своим возлюбленным Овны проявляют настоящую страсть. Они склонны к широким жестам, благородным поступкам, щедрым подаркам. Нередко идеализируют избранника, из–за чего впоследствии разочаровываются.

При этом рожденным под этим созвездиям важно проявлять инициативу в отношениях, чувствовать свою значимость и исключительность. Иногда из-за этого они становятся слишком требовательны, ревнивы и деспотичны. От партнера Овны ожидают беспрекословной верности, однако сами способны на мимолетные увлечения и влюбленности. Тем не менее, если их второй половинке удастся поддерживать интерес к себе, это может заложить основу для крепкого и долгосрочного союза.

В семейных отношениях Овны также стремятся к лидерству. Им гораздо комфортнее в роли главы семьи, подчиняться избраннику они не станут. При этом для своего супруга или супруги представители этого знака готовы обеспечить надежную опору, благополучие и безопасность.

Помимо этого, Овны хорошие друзья. Они всегда придут на помощь, выручат советом или услугой и не дадут заскучать. Однако их упрямство, стремление к независимости и желание контролировать ситуацию могут стать причиной серьезных ссор.

Среди сильных сторон Овнов можно назвать целеустремленность, искренность, харизматичность и пылкую привязанность. Слабыми сторонами этого знака являются упрямство, неумение прислушиваться к чужим советам и критике, а также самовлюбленность.

Характеристика мужчин Овнов

Мужчины Овны — яркие и харизматичные лидеры, которые стремятся добиться своего во что бы то ни стало. Им важно получить высокую должность, завоевать любимую девушку, достичь успехов в спорте, творчестве или другом деле. Комфортнее всего они чувствуют себя в состоянии борьбы, конкуренции, в которой можно по-настоящему проявить себя.

Избранница мужчины Овна вряд ли сможет с ним заскучать. Представители этого знака полны энергии, идей для совместного отдыха и романтических сюрпризов. Проводить все выходные на диване с ними не получится.

При этом в романтических отношениях Овны не терпят соперничества с женщинами, поэтому в спутницы жизни чаще всего выбирают терпеливых и нежных девушек, которые согласны принимать их со всеми достоинствами и недостатками. Взамен они готовы проявлять заботу, оказывать моральную и финансовую поддержку, участвовать в решении возникших проблем.

Характеристика женщины Овна

Женщины Овны отличаются яркостью, оптимизмом и независимостью. Они ценят свою свободу и не готовы расставаться с ней ради спокойствия и стабильности. Представительницы этого знака общительны, прямолинейны, активны, часто участвуют в нескольких делах одновременно. Кроме того, они обладают взрывным характером и не станут терпеть неуважение и хамство.

Из-за своего стремления к независимости женщина Овен может производить впечатление холодной и незаинтересованной в отношениях. Она высоко себя ценит, знает, как произвести впечатление на мужчину, не переносит покровительственного отношения. Тем не менее женщинам, родившимся под этим созвездием, важно чувствовать себя любимыми и значимыми. Они ответственно подходят к созданию семьи, воспитанию детей. Встретив достойного спутника жизни, они будут хранить ему верность, несмотря на присущую их знаку влюбчивость.

Характеристика детей Овнов

Дети Овны обладают неуемной энергией и любознательностью. Они неусидчивы, часто меняют увлечения, любят пробовать новые виды деятельности. Ребенок, родившийся под этим знаком, с раннего возраста проявляет упрямство и независимость, не терпит чрезмерной опеки и приказного тона, из-за чего у него могут возникнуть конфликты со старшими членами семьи и учителями. В коллективе такие дети стремятся занять лидерские позиции, зачастую неосознанно.

Для гармоничного эмоционального и физического развития ребенка Овна родителям нужно обеспечить ему адекватную физическую нагрузку, а также поддерживать его мотивацию в учебе и других занятиях. Также важно научить маленького Овна договариваться с окружающими и прислушиваться к их мнению.

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