Знак зодиака Тельцы: характеристика для женщин и мужчин

Тельцы считаются одним из самых стабильных и рассудительных знаков зодиакального созвездия. Но представителям и этого знака не чужды соблазны и искушения. О том, какими сильными и слабыми чертами обладают Тельцы, как они проявляют себя на работе и в отношениях, читайте в материале «Известий».

Знак зодиака Телец — общая характеристика

Тельцы (лат. Taurus) относятся ко второму знаку зодиакального круга. Это типичные представители стихии Земля, которые более других ощущают вибрации Венеры — своей планеты-покровителя. К ним причисляют людей, рожденных с 21 апреля по 20 мая.

Зодиакальный символ Тельцов — Бык. Поэтому не стоит удивляться их упрямству. Они доброжелательны, общительны и смотрят на мир с оптимизмом. Но стоит перед ними взмахнуть «красной тряпкой», образ «милого теленка» может тут же раствориться.

Лучшие союзы у Тельцов складываются с другими представителями стихии Земля — Девами и Козерогами. В зрелом возрасте бывает сближение с огненными знаками — Близнецами и Овнами.

Знак зодиака Телец — характер, сильные и слабые стороны

Уже с раннего возраста Тельцы проявляют свой упрямый и волевой характер. Усмирить капризы ребенка-Тельца порой бывает непросто. В то же время дети, рожденные под этим знаком, достаточно ранимы и умеют скрывать свои переживания. Воздействовать на них можно только заботой и лаской. Крики и наказания не помогут. Иногда родителям стоит просто подойти и обнять своего ребенка, сказав о том, как сильно вы его любите. В большинстве случаев это помогает восстановить доброжелательные отношения.

Упрямство свойственно Тельцам и в зрелом возрасте. Но несмотря на это качество, мужчина-Телец достаточно практичен, не тороплив, умеет быть щедрым и заботливым. Свою главную черту характера он проявляет, когда ему необходимо отстоять свою точку зрения или продвинуть какую-либо идею на работе. Они являются ценителями хорошего вина, лучших сигар, вкусной еды и дорогой парфюмерии. В отношениях мужчина-Телец — идеальный партнер, страстный и нежный, готовый любить и оберегать. Но в ответ ему важно знать, что его тоже любят и ценят.

Женщина-Телец — хорошая хозяйка, прекрасная жена и мать. Она обаятельна и привлекает мужчин своей женственностью, чем иногда не прочь воспользоваться в своих целей. Однако это вовсе не значит, что общение будет легким. Женщины-Тельцы не станут никому подчиняться и почти всегда устанавливают свои правила. Поэтому у людей, пытающихся переделать девушку или как-то воздействовать на нее, почти нет шансов на сближение.

Знак зодиака Телец — любовь и отношения

Такие романтические глупости, как любовь с первого взгляда, явно не для Тельцов. Они будут долго присматриваться к возможному избраннику, скрупулезно изучая его со всех сторон. И только когда они решат, что человек им подходит, согласятся на отношения.

От партнера Тельцы ждут надежности, искренности и неназойливости. Человек, который постоянно лезет в их дела, контролирует и посягает на их свободу, рядом долго не задержится.

Как мужчины, так и женщины этого знака доказательством любви считают поступки. Мужчины-Тельцы не будут петь под окном серенады и дарить охапками цветы. В силу своей природной прагматичности они постараются сделать так, чтобы близкому человеку было максимально комфортно и он ни в чем не нуждался.

Женщины-Тельцы также не ждут каких-то феерических проявлений чувств. Для них важно, чтобы они могли положиться на партнера, и сами никогда не откажут в поддержке. Чаще они выбирают людей, близких по духу и со схожими интересами.

Несмотря на внешнее железное спокойствие, Тельцы могут быть весьма страстными натурами. Однако на интим они пойдут только в том случае, если желание возникнет у них самих. Принудить Тельца к близости против его воли вряд ли получится.

Знак зодиака Телец — брак и семья

Довести Тельцов до загса столь же непростая задача, как и завоевать их любовь. Официальная регистрация брака для них — свидетельство того, что они полностью доверяют избраннику во всех отношениях. Поэтому историй, когда на третий день знакомства побежали расписываться, у Тельцов нет.

При этом они могут иметь за плечами множество романов и несколько браков, но каждый раз поход в загс — это осознанный и хорошо взвешенный выбор. Они четко осознают свою ответственность перед супругом и будут делать всё для поддержания уюта и благополучия в доме.

Тельцы верны своему супругу. И того же требуют от своей второй половинки. Они не прощают измен и, если такое случается, идут на полный разрыв отношений.

Своих чад Тельцы любят до безумия и чрезмерно балуют, стремясь окружить всем самым лучшим. Денег на это они не жалеют. В итоге дети в таких семьях нередко вырастают капризными и требовательными. Это, пожалуй, единственный случай, когда Тельцы испытывают недостаток прагматизма.

Знак зодиака Телец — работа и карьера

Из Тельцов получаются отличные сотрудники, руководители и топ-менеджеры. Их сложно застать врасплох. Они целеустремленны, амбициозны, четко знают свой функционал и ответственно подходят к делу. А благодаря врожденному упорству и упрямству способны разобраться с любой задачей на молекулярном уровне.

Идеальные сферы для представителей этого знака — журналистика, аналитика, строительство и бизнес. Также им подходит всё, что связано с управлением и планированием. Ведь жизнь Тельцов, как правило, расписана на несколько лет вперед. Они точно знают, что будут делать завтра, через неделю, месяц и даже через год.

Не удивительно, что на работе Тельцы быстро поднимаются по карьерной лестнице. Но так как еще одна черта их характера — постоянство, многие предпочитают совершенствоваться в каком-то одном направлении.

Правда, нужно иметь в виду, что за все свои старания люди этого знака ждут оплаты, соответствующей их квалификации и потраченному времени.

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