Гороскоп для Тельца на 2024 год — любовь, здоровье, финансы

В преддверии Нового года представители многих знаков зодиака интересуются, что для них будет означать смена страниц календаря. Как сложится 2024-й год для Тельцов и что ожидать в разных сферах жизни — читайте в материале «Известий».

Любовный гороскоп для Тельца на 2024 год

Астрологи предполагают, что начало года для Тельцов выдастся эмоциональным и бурным. Велик риск принятия неверного решения сгоряча, будь то ссора с партнером или начало нового романа.

Зато со второй половины года, начиная с мая, в личной жизни представителей этого знака зодиака могут наступить кардинальные перемены. Одни решат, что пора узаконить отношения со второй половинкой, другие, напротив, примут решение о расставании, третьи наконец решатся открыть свое сердце для нового человека.

В целом год пламенного и темпераментного Дракона может внести сумбур в планы хладнокровного и рассудительного Тельца, а в личную жизнь принести удивительные развилки.

Финансовый гороскоп для Тельца на 2024 год

В начале года Тельцам следует быть предельно осторожными с деньгами — велик риск утраты средств. Ни в коем случае нельзя давать в долг, с инвестициями тоже лучше подождать до более стабильного времени. Возможно, придется потуже затянуть пояса, и так до начала мая.

С последним месяцем весны терпение Тельцов будет вознаграждено — откроются новые финансовые перспективы и возможности, дополнительные источники дохода. Это благоприятное время для начала новых проектов или перехода на другую должность.

Гороскоп по здоровью для Тельца на 2024 год

Астрологи предупреждают, что в 2024 году Телец может столкнуться с непредвиденными проблемами по здоровью — особое внимание стоит уделить гормональной системе и печени. Велик риск набора веса, поэтому за питанием нужно следить особенно тщательно.

Тельцам, имеющим хронические заболевания, следует принять меры профилактики, чтобы избежать обострения. Представителям этого знака категорически не рекомендуется в год Дракона заниматься экстремальными видами спорта, ведь опасность травмы нешуточная.

Ранее «Известия» рассказали, какое значение имеет покровитель 2024 года — зеленый деревянный дракон и какие изменения он может принести миру.