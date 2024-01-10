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Специалисты МЧС спасли находившихся в тайге четыре месяца охотников

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Фото: МЧС России
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Специалисты МЧС России спасли охотников, которые четыре месяца находились в тайге в Красноярском крае. Об этом 10 января сообщили в указанном ведомстве.

«На вертолете Ми-8 спасатели МЧС России эвакуировали двух охотников и трех собак в Красноярском крае. Их доставили в Северо-Енисейский и передали медикам», — сказано в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что охотники ушли в тайгу в сентябре 2023 года. В декабре во время их возвращения 79-летнему мужчине стало плохо и он остался в охотничьей избе в урочище Кушма. Его 50-летний напарник отправился за помощью, однако из-за непогоды ему также пришлось вернуться.

Оттуда мужчины по радио связались с родными, сообщили о случившемся и отметили, что у них закончилась еда.

В результате их эвакуировали сотрудники МЧС. В операции приняли участие восемь специалистов и одна единица техники.

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Ранее, 7 января, в Бурятии сотрудники МЧС спали туристку, сломавшую ногу при восхождении на гору Мунку-Сардык. Отмечалось, что ее передали бригаде врачей в удовлетворительном состоянии.

В середине декабря спасатели МЧС РФ эвакуировали из тайги пострадавшего при пожаре в охотничьем зимовье в Иркутской области мужчину. Как уточнялось, трое охотников, пережидавших сильный мороз в домике, смогли выбраться из огня, но один из них получил ожоги, в результате чего скончался, а второй при переходе до следующего зимовья сильно обморозил ноги. На помощь охотникам был отправлен борт МЧС. Уцелевший охотник добрался до ближайшего поселка и вызвал помощь.

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