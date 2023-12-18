Борт МЧС РФ вылетел в Иркутскую область на помощь охотникам

Борт МЧС России вылетел в Иркутскую область на помощь пострадавшим при пожаре в охотничьем домике. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В Казачинско-Ленском районе на участке «Верхняя Ирель», в 110 км от поселка Улькан в сторону деревни Карам, из-за перегрева печи в зимовье произошел пожар. Трое охотников, пережидавших сильный мороз в домике, смогли выбраться из огня, но один из них получил сильные ожоги, а второй при переходе до следующего зимовья сильно обморозил ноги», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавший при пожаре скончался от полученных травм.

Операция по спасению осложняется сильными морозами и большой отдаленностью зимовья от населенных пунктов. Всего в ней задействованы 14 человек и четыре единицы техники.

6 марта МЧС России направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области, которых оторвало на льдине в районе села Лесное. По предварительной информации, на льдине могут находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. Всего к спасению привлечены 14 человек и 11 единиц техники.