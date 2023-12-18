Реклама
Прямой эфир
Мир
В МО Японии заявили о возможности ракеты КНДР покрыть территорию США
Экономика
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Мир
В США сообщили о ДТП с одной из машин кортежа Байдена и его супруги
Мир
Американский журналист посоветовал США оставить Украину и заняться чем-то другим
Общество
Около 50% россиян поддерживают включение финграмотности в школьную программу
Мир
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Мир
В США рассказали о беспокойстве в Киеве из-за взлетов российских МиГ-31
Мир
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Мир
Додик заявил о желании США отдалить Европу от России
Мир
В Италии снесли конфискованный у мафии шестиэтажный дом
Наука и техника
Илон Маск заявил о необходимости освоения других планет человечеством
Мир
КНДР запустила вторую за сутки баллистическую ракету в сторону Японского моря
Армия
Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Общество
Борт МЧС РФ вылетел в Иркутскую область на помощь охотникам
Мир
Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке

Борт МЧС РФ вылетел в Иркутскую область на помощь охотникам

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Борт МЧС России вылетел в Иркутскую область на помощь пострадавшим при пожаре в охотничьем домике. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В Казачинско-Ленском районе на участке «Верхняя Ирель», в 110 км от поселка Улькан в сторону деревни Карам, из-за перегрева печи в зимовье произошел пожар. Трое охотников, пережидавших сильный мороз в домике, смогли выбраться из огня, но один из них получил сильные ожоги, а второй при переходе до следующего зимовья сильно обморозил ноги», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавший при пожаре скончался от полученных травм.

Операция по спасению осложняется сильными морозами и большой отдаленностью зимовья от населенных пунктов. Всего в ней задействованы 14 человек и четыре единицы техники.

Спасение спасающих: кого защитит закон МЧС об оправданном риске
Инициативу ведомства одобрили в правительстве и готовы поддержать в Госдуме

6 марта МЧС России направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области, которых оторвало на льдине в районе села Лесное. По предварительной информации, на льдине могут находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. Всего к спасению привлечены 14 человек и 11 единиц техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023