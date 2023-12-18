МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника

Спасатели МЧС РФ подняли на борт вертолета охотника, пострадавшего в результате пожара в зимовье в Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник, 18 декабря, в пресс-службе ведомства по региону.

Мужчину доставляют в лечебное учреждение поселка Магистральный Казачинско-Ленского района.

«На месте пожара в зимовье работает следственно-оперативная группа», — отмечается в Telegram-канале пресс-службы.

Ранее в понедельник в МЧС России сообщили, что в Иркутской области, в 110 км от поселка Улькан в сторону деревни Карам, в охотничьем зимовье в тайге произошел пожар.

Как уточнялось, трое охотников, пережидавших сильный мороз в домике, смогли выбраться из огня, но один из них получил ожоги, в результате чего скончался, а второй при переходе до следующего зимовья сильно обморозил ноги. На помощь охотникам был отправлен борт МЧС. Уцелевший охотник добрался до ближайшего поселка и вызвал помощь.