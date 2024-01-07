Сотрудники МЧС спасли сломавшую ногу в горах Бурятии туристку

В Бурятии сотрудники МЧС спали туристку, сломавшую ногу при восхождении на гору Мунку-Сардык. Об этом сообщила пресс-служба республиканское агентства ГО и ЧС в воскресенье, 7 января.

«Вечером, 6 января, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Окинском районе, на горе Мунку-Сардык, участница <…> туристической группы травмировала ногу. Самостоятельно передвигаться не может. <…> Тем же вечером, из села Кырен, для транспортировки пострадавшей женщины выехали спасатели», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Как отмечается, спасатели проехали до места происшествия около 100 км и утром 7 января встретились с группой туристов, транспортирующих пострадавшую женщину, которые двигались им навстречу.

«Благодаря своевременной помощи своих товарищей и спасателей БРПСС травмированная женщина в удовлетворительном состоянии была передана бригаде врачей», — указали в пресс-службе.

В середине декабря спасатели МЧС РФ эвакуировали из тайги пострадавшего при пожаре в охотничьем зимовье в Иркутской области мужчину. Как уточнялось, трое охотников, пережидавших сильный мороз в домике, смогли выбраться из огня, но один из них получил ожоги, в результате чего скончался, а второй при переходе до следующего зимовья сильно обморозил ноги. На помощь охотникам был отправлен борт МЧС. Уцелевший охотник добрался до ближайшего поселка и вызвал помощь.