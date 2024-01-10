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В Госдуму поступили 33 автомобиля Lada Vesta для депутатов

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Автопарк Госдумы пополнился 33 автомобилями Lada Vesta. Об этом 10 января сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты.

По словам собеседника, этими Lada Vesta смогут пользоваться рядовые депутаты, за конкретными парламентариями такие машины закреплены не будут. Прежде такими автомобилями служили Ford Mondeo и Hyundai. Гараж Госдумы продолжит пополняться отечественными автомобилями по мере выбытия из автопарка иномарок.

Также в 2024 году новые автомобили может получить руководство палаты. Вице-спикеры Госдумы и руководители фракций будут ездить на Aurus (сейчас такая машина закреплена за председателем Госдумы Вячеславом Володиным). Предполагается, что главы комитетов получат новую модель Lada Aura, построенную на базе Vesta. Сейчас за вице-спикерами Госдумы и руководителями фракций закреплены Genesis, а за главами комитетов — BMW и Genesis.

Если за руководством Госдумы и главами комитетов закреплены отдельные машины, то рядовые депутаты обычно используют машину из думского автопарка, предупреждая о времени поездки и маршруте заранее, рассказывал ранее Володин.

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Депутаты Госдумы начали получать новые Lada Vesta в конце 2023 года, рассказывал «Известиям» депутат фракции «Новые люди» Олег Леонов.

В декабре прошлого года «Известия» сообщали, что Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом.

Еще 3 августа того же года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности обсудил переход российских чиновников на авто отечественного производства. Глава государства подчеркнул, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях, выпущенных в РФ.

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