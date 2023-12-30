Госдума и регионы начали закупать для депутатов автомобили LADA Vesta

Депутатов Госдумы пересаживают на автомобили LADA Vesta, которые уже закупил для народных избранников автопарк нижней палаты. Об этом «Известиям» рассказал депутат фракции «Новые люди» Олег Леонов.

«Отечественные автомобили LADA Vesta поступили в гараж Госдумы и уже вышли на линию. Теперь на них будет ездить подавляющее число депутатов. Машины достойные, и я считаю, что власти всех уровней — и федерального, и регионального, и местного — должны последовать этому примеру», — заявил депутат.

В Смоленской области для народных избранников закупили 16 машин этой марки. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов, который был избран в нижнюю палату от этого региона.

«Сейчас, когда я приезжаю в Смоленскую область, то езжу на старой Skoda Octavia. Но, насколько мне известно, гараж Смоленской областной администрации ведет обновление автопарка и было закуплено порядка 16 LADA Vesta. Ими будут пользоваться и депутаты Госдумы, которые прикреплены к региону. Но мне пока конкретную машину не выделили», — сказал депутат.

20 декабря «Известия» сообщали, что Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом.

Еще 3 августа президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности обсудил переход российских чиновников на авто отечественного производства. Глава государства подчеркнул, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях, сделанных в РФ.