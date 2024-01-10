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Мэрия Белгорода предупредила жителей города об угрозе

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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Мэрия Белгорода в среду, 10 января, предупредила жителей города об авиационной опасности, об этом говорится в Telegram-канале городской администрации.

«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», — отмечается в публикации.

Ранее в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшие в результате обстрела региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) 8 января, находятся в реанимации, им проведены операции.

До этого, 8 января, губернатор рассказал, что в результате обстрела города пострадали три человека: женщина, получившая осколочные ранения спины, мужчина, которому осколками ранило грудь, спину и предплечье, а также еще один мужчина.

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Также в этот вечер мэрия объявляла ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области. Граждан просили оставаться дома и не подходить к окнам.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РоссииВладимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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