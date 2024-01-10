Мэрия Белгорода предупредила жителей города об угрозе
Мэрия Белгорода в среду, 10 января, предупредила жителей города об авиационной опасности, об этом говорится в Telegram-канале городской администрации.
«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», — отмечается в публикации.
Ранее в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшие в результате обстрела региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) 8 января, находятся в реанимации, им проведены операции.
До этого, 8 января, губернатор рассказал, что в результате обстрела города пострадали три человека: женщина, получившая осколочные ранения спины, мужчина, которому осколками ранило грудь, спину и предплечье, а также еще один мужчина.
Также в этот вечер мэрия объявляла ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области. Граждан просили оставаться дома и не подходить к окнам.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РоссииВладимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.