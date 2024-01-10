Путин назвал многообразие культуры одним из самых больших достояний РФ

Многообразие культуры является одним из самых больших достояний России. Об этом 10 января заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Чукотку, подчеркнув, что без национальных языков это были бы только «осколки культуры».

«Это одно из самых больших достояний России — многообразие ее культуры. А многообразие культуры без языка — это уже какая-то неполноценная культура, это уже «осколки культуры», — заметил российский лидер.

Он напомнил, что во времена СССР на национальных языках издавались многие журналы и печатались книги. И предложил возродить данную практику.

Ранее, 5 января, Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках гопрограммы «Развитие культуры». Помимо этого, Минцифры совместно с Минкультуры и МИДом РФ при участии Института русской литературы Российской академии наук следует подготовить предложения по созданию в интернете открытой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX–XX веков.

До этого, в ноябре, выступая на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что в основе русской культуры лежат подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность, поэтому отменить ее невозможно. По его словам, главы государства, «отмена России», которой начали заниматься в западных государствах, носит расистский и антикультурный характер.

В феврале 2021 года президент России, общаясь с лауреатами конкурса «Учитель года России», отмечал, что нужно уделять больше внимания поддержке литературы, культуры и языков народов России. Путин добавил, что в стране «будут делать всё» для того, чтобы и языки народов РФ, всех этносов «пользовались большим вниманием и большей поддержкой со стороны государства».