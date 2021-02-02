Путин призвал уделять больше времени литературе и языкам народов России

Нужно уделять больше внимание поддержке литературы, культуры и языков народов России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2020» по видеосвязи во вторник, 2 февраля.

«Мы должны больше внимания уделять поддержке литературы, культуры и языков народов Российской Федерации. Как бы ни было много проблем в Советском Союзе, но в Советском Союзе этому уделяли больше внимания, чем мы сегодня», — сказал Путин.

Он добавил, что в стране «будут делать всё» для того, чтобы и языки народов России, всех этносов «пользовались большим вниманием и большей поддержкой со стороны государства».

Российский лидер отметил, что национальные языки составляют общее культурное богатство граждан, «то, на что мы опираемся и чувствуем себя уверенно, именно в силу этого обстоятельства как генетически, так и культурно». Он подчеркнул, что именно культурное разнообразие делает систему устойчивой.

Президент добавил, что русский язык — не просто государственный язык, а язык межнационального общения, который, подобно инфраструктуре в экономике, объединяет всё государство независимо от этнической принадлежности каждого из граждан.

Путин назвал чрезвычайно важным изучение русского языка в национальных республиках. По его словам, это дает школьникам шанс получить образование в любой точке страны, в самых престижных и ведущих вузах.

Во время видеовстречи президент заявил, что система российского образования достойно проходит через испытания, связанные с пандемией коронавируса. Он также поблагодарил учителей, которые в этот период взяли на себя дополнительную нагрузку.

Во вторник состоялся финал конкурса «Учитель года России – 2020». Победителем объявили учителя математики из Ростова-на-Дону Михаила Гурова. Ему вручили памятный знак — хрустального пеликана.