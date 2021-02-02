Путин заявил о достойном прохождении пандемии системой образования

Система российского образования достойно проходит через испытания, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020», финал которого состоялся во вторник, 2 февраля.

«Не всё было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна на всех уровнях через испытания проходит достойно», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что справиться с трудностями периода пандемии школам помогли «оснащение, технологии и ресурсы, которые появились в них за последние годы».

Он поблагодарил учителей, которые во время пандемии взяли на себя дополнительную нагрузку.

«Хочу сказать спасибо и вам, и всем преподавателям за работу в это сложное время. Прекрасно понимаю, какую серьезную дополнительную нагрузку вы на себя взяли», — отметил Путин.

Из-за эпидемиологической ситуации в стране заключительный этап конкурса перенесли на начало 2021 года. 29 января были названы 15 лауреатов конкурса. Победителем был объявлен учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Ему вручили памятный знак — хрустального пеликана.

Конкурс «Учитель года» проводится ежегодно с 1992 года. Чаще всего абсолютными победителями становились преподаватели русского языка и литературы (девять человек), математики (пять человек), истории, биологии и музыки (по три человека). С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. По мнению организаторов, таким образом конкурс «инвестирует» опыт лучших учителей в систему образования субъектов России, популяризирует профессию.

В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности — 12 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему — 59.