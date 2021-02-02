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Учителем года в России стал педагог из Ростовской области

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Победителем всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» стал учитель математики Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. Церемония награждения состоялась во вторник, 2 февраля, в Волгограде.

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Победителю вручили памятный знак — хрустального пеликана.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что по традиции назначит победителя своим советником. В частности, он планирует советоваться по вопросам методики преподавания и системы оплаты труда.

Гурову 33 года. Он окончил Южный федеральный университет и Южно-Российский гуманитарный институт. Работает учителем математики уже десять лет в одном из лицеев Ростова-на-Дону.

«Я еще не осознал, что стал абсолютным победителем. Это непередаваемые эмоции. Теперь на мои плечи лег большой груз ответственности», — сказал Гуров в беседе с журналистами.

25 января сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Исполнить поручение необходимо до 15 марта 2021 года.

В ноябре премьер-министр России подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей. Вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь полагается и педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, — например, таким, как МИД, Минкультуры, Минтранс.

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