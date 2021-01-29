Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Мир
Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Общество
Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Мир
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Австрии

Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся», — отмечается в сообщении.

Исполнить поручение необходимо до 15 марта 2021 года.

Премиальный контингент: учителям доплатят за «стобалльников» по ЕГЭ
Педагогов поощряют в Подмосковье и Башкирии

Также президент поручил кабмину до 1 сентября 2022 года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования.

«Обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения в нем на принципах постоянной актуализации учебников, учебных пособий и иных учебно-методических материалов по образовательным программам среднего профессионального образования», — отмечается в документе.

Ответственным за исполнение этого поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств из госбюджета с 1 сентября 2020 года Путин поручил во время выступления с посланием Федеральному собранию в январе 2020 года.

В августе правительство России одобрило распределение средств регионам на ежемесячные выплаты учителям за такую работу.

В сентябре российский лидер потребовал не допускать срывов в доплатах педагогам за классное руководство. Он подчеркнул, что эти деньги являются поддержкой руководителей, которые отвечают не только за обучение детей, но и за их воспитание.

В ноябре Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей. Вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь полагается и педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, — например, таким, как МИД, Минкультуры, Минтранс.

На встрече с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым 12 января Путин обратил внимание на поступившие в ходе большой пресс-конференции жалобы, связанные с выплатами за классное руководство.

Кравцов отметил, что с 1 сентября 2020 года доплаты получают 810 тыс. классных руководителей, а министерство контролирует этот вопрос совместно с Росказначейством и Федеральной налоговой службой.

По его словам, жалобы могут быть связаны с выплатами за классное руководство в техникумах, колледжах. Он заверил, что этот вопрос прорабатывается.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021