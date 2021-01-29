Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся», — отмечается в сообщении.

Исполнить поручение необходимо до 15 марта 2021 года.

Также президент поручил кабмину до 1 сентября 2022 года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования.

«Обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения в нем на принципах постоянной актуализации учебников, учебных пособий и иных учебно-методических материалов по образовательным программам среднего профессионального образования», — отмечается в документе.

Ответственным за исполнение этого поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств из госбюджета с 1 сентября 2020 года Путин поручил во время выступления с посланием Федеральному собранию в январе 2020 года.

В августе правительство России одобрило распределение средств регионам на ежемесячные выплаты учителям за такую работу.

В сентябре российский лидер потребовал не допускать срывов в доплатах педагогам за классное руководство. Он подчеркнул, что эти деньги являются поддержкой руководителей, которые отвечают не только за обучение детей, но и за их воспитание.

В ноябре Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей. Вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь полагается и педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, — например, таким, как МИД, Минкультуры, Минтранс.

На встрече с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым 12 января Путин обратил внимание на поступившие в ходе большой пресс-конференции жалобы, связанные с выплатами за классное руководство.

Кравцов отметил, что с 1 сентября 2020 года доплаты получают 810 тыс. классных руководителей, а министерство контролирует этот вопрос совместно с Росказначейством и Федеральной налоговой службой.

По его словам, жалобы могут быть связаны с выплатами за классное руководство в техникумах, колледжах. Он заверил, что этот вопрос прорабатывается.