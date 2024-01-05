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Путин поручил сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры

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Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», — говорится в тексте поручения от 30 декабря.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 15 марта текущего года.

Помимо этого, глава государства поручил Минцифры совместно с Минкультуры и МИДом РФ при участии Института русской литературы Российской академии наук подготовить предложения по созданию в интернете открытой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX–XX веков.

Поручения были даны по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое состоялось 17 ноября.

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IХ Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, прежде известный как Международный культурный форум, проходил с 16 по 18 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры более чем из 30 стран и более 70 зарубежных делегаций. На форуме обсудили самые актуальные вопросы культуры, а также новые идеи и проекты.

Выступая на форуме, Путин отметил, что в основе русской культуры лежат подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность, поэтому отменить ее невозможно. По его словам, политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер.

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