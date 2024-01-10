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В Совфеде заявили о потере Западом доверия к киевскому режиму

Сенатор Карасин: киевский режим уже не внушает доверия западным партнерам
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Киевский режим уже не внушает доверия, поэтому финансовая и военная помощь от западных партнеров сокращается. Об этом «Известиям» 10 января заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее Институт мировой экономики Кильского Университета (IfW Kiel) опубликовал данные, свидетельствующие, что в 2023 году страны Запада существенно сократили поставки Украине своих вооружений по сравнению с 2022-м годом.

«Чувство разочарования и безысходности во всей этой истории нарастает на Западе, отсюда и такие решения, потому что люди понимают — что наращивай, что не наращивай — всё равно это ни к чему решительному не приведет. Отсюда такое отношение к поставкам, отсюда отношение к этой украинской группе людей, которая сейчас правит в Киеве — всё закономерно», — сказал Карасин.

Он связал ослабление помощи с провалом летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также с коррупционной составляющей, поскольку, по словам сенатора, коллективный Запад видит, что деньги «исчезают непонятно куда».

«Это всё играет свою роль, но нынешний киевский режим выглядит очень непрезентабельно и не внушает доверия у западных партнеров», — резюмировал сенатор.

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26 ноября прошлого года газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя НАТО писала, что больше половины стран Североатлантического альянса сокращают помощь Киеву, так как исчерпали свой потенциал. В материале указывалось, что даже США располагают ограниченным запасом оружия, которое может поставить Украине.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет. Тогда он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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