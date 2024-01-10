Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене в пользу Украины
Жителя Новоалтайска задержали, а затем заключили под стражу за передачу Украине сведений военного характера, возбуждено дело о госизмене. Об этом 10 января сообщили в ФСБ России.
По данным ведомства, 32-летний мужчина присягнул украинским экстремистам и собирал информацию о российских военных, действуя в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Впоследствии он собирался поехать на Украину и участвовать в боях в составе террористической организации, добавили в ведомстве.
В настоящий момент мужчина заключен под стражу.
Ранее, 2 января, в Домодедово за госизмену задержали 55-летнего гражданина России, который был завербован службой безопасности Украины (СБУ).
До этого, 29 декабря 2023 года, ФСБ задержала жителя Краснодарского края, который планировал вступить в террористическое объединение и участвовать в действиях против российской армии.