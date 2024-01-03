Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдолг США впервые превысил $34 трлн
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
Мир
Постпред Франции призвал СБ ООН добиваться прекращения огня в Газе
Происшествия
Над Белгородом система ПВО сбила девять воздушных целей
Мир
Около 100 рейсов отменены японскими авиакомпаниями после ЧП в токийском аэропорту
Наука и техника
Сильнейшую вспышку на Солнце зафиксировали ученые 1 января
Мир
Небольшое землетрясение магнитудой 1,7 произошло в Нью-Йорке
Общество
Суд в Санкт-Петербурге выдворил дополнительно 13 иностранцев
Спорт
Канада впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Консул РФ назвал электрозамыкание причиной взрывов в Нью-Йорке
Общество
МЧС предупредило о морозах до -35 градусов в центре России
Происшествия
Пассажир напал на экипаж летевшего в Минеральные Воды самолета
Мир
Более 10 человек пострадали в результате аварии в аэропорту Токио
Общество
Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях кори в Благовещенске
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки

В Домодедово за госизмену задержали завербованного СБУ пенсионера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Домодедове за госизмену задержали 55-летнего гражданина России, который был завербован службой безопасности Украины (СБУ). Об этом 2 января сообщил источник «Известий».

Отмечается, что задержанный родился и вырос на Украине. Он работал в «Океанрыбфлоте» на Камчатке и получил досрочную пенсию. После этого мужчина вернулся на Украину, однако пенсию получал на российскую карту. Несколько раз в год он пересекал границу, снимал деньги и возвращался в Житомир.

После начала спецоперации ездить за деньгами для пенсионера стало затруднительно, ему потребовался новый загранпаспорт. В процессе его получения мужчина и был завербован СБУ. Ему позволили пересечь границу с условием, что он разузнает побольше о российских военных частях и военнослужащих, а по возвращении передаст эту информацию.

Пенсионер сразу рассказал о несколько старых товарищах с Камчатки, которые служили в силовых структурах, сообщил адреса, информацию о семьях и пообещал привезти еще больше разведданных. Однако схема сработала лишь однажды. Когда пенсионер снова прилетел в Домодедово в июне, его сразу же задержали. Ему предъявили обвинение в государственной измене.

Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России
По каким каналам они поставляли в страну взрывчатку и на кого готовили покушения

Ранее, 29 декабря, сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя, планировавшего вступить в террористическое объединение и участвовать в действиях против российской армии, при его попытке выезда на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Приготовление к государственной измене»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ.

26 декабря сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, подозреваемого в передаче данных о дислокации объектов Минобороны РФ украинской организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Госизмена»).

До этого, 18 декабря, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Там отметили, что, по версии следователей, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений ВС РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024