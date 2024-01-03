В Домодедово за госизмену задержали завербованного СБУ пенсионера

В Домодедове за госизмену задержали 55-летнего гражданина России, который был завербован службой безопасности Украины (СБУ). Об этом 2 января сообщил источник «Известий».

Отмечается, что задержанный родился и вырос на Украине. Он работал в «Океанрыбфлоте» на Камчатке и получил досрочную пенсию. После этого мужчина вернулся на Украину, однако пенсию получал на российскую карту. Несколько раз в год он пересекал границу, снимал деньги и возвращался в Житомир.

После начала спецоперации ездить за деньгами для пенсионера стало затруднительно, ему потребовался новый загранпаспорт. В процессе его получения мужчина и был завербован СБУ. Ему позволили пересечь границу с условием, что он разузнает побольше о российских военных частях и военнослужащих, а по возвращении передаст эту информацию.

Пенсионер сразу рассказал о несколько старых товарищах с Камчатки, которые служили в силовых структурах, сообщил адреса, информацию о семьях и пообещал привезти еще больше разведданных. Однако схема сработала лишь однажды. Когда пенсионер снова прилетел в Домодедово в июне, его сразу же задержали. Ему предъявили обвинение в государственной измене.

Ранее, 29 декабря, сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя, планировавшего вступить в террористическое объединение и участвовать в действиях против российской армии, при его попытке выезда на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Приготовление к государственной измене»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ.

26 декабря сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, подозреваемого в передаче данных о дислокации объектов Минобороны РФ украинской организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Госизмена»).

До этого, 18 декабря, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Там отметили, что, по версии следователей, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений ВС РФ.