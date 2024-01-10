Офтальмохирург назвал первые симптомы развития катаракты

Катаракта в большинстве случаев развивается у пожилых людей, однако в некоторых случаях риск возникновения этой болезни глаз есть даже у молодых людей. Об этом рассказал врач-офтальмохирург центра глазной хирургии «СМ-Клиника» Максим Ладанов в интервью «Газете.Ru» в среду, 10 января.

«Развитие катаракты связано с возрастным помутнением хрусталика, которое, как правило, наблюдается после 60 лет. Однако болезнь может проявить себя гораздо раньше, например в 40 лет. Катаракта в молодом возрасте может развиться главным образом из-за травм головы или как последствие других заболеваний», — объяснил эксперт.

По его словам, главным симптомом заболевания является размытое зрение, когда перед глазами возникает как будто бы белый туман, и предметы видятся размытыми. Однако существует и ряд других симптомов.

Например, при катаракте человек начинает хуже различать цвета, они кажутся более бледными. Человек с такой проблемой зрения начинает хуже видеть в темноте за счет помутнения хрусталика, который больше не способен пропускать на сетчатку прежнее количество света.

Ладанов отметил, что при обнаружении симптомов катаракты надо немедленно обратиться к офтальмологу, поскольку это заболевание лечится только на начальном этапе, а на поздней стадии становится необратимым.

«Одной из наиболее эффективных методик, часто практикуемых офтальмохирургами, является факоэмульсификация. Эта малоинвазивная процедура основана на удалении помутневшего хрусталика с помощью ультразвука и его замене на новый искусственный хрусталик», — объяснил врач.

По его словам, вместе с катарактой порой развиваются другие сопутствующие глазные заболевания. Особенно часто такое происходит у пожилых пациентов.

«Многочисленные клинические случаи наглядно показывают успешность применения факоэмульсификации в лечении катаракты в сочетании с глаукомой, астигматизмом, близорукостью или дальнозоркостью. Например, если у пациента развилась катаракта на фоне глаукомы, офтальмохирурги могут выполнить комбинированное хирургическое лечение катаракты и глаукомы», — подытожил специалист.

Ранее, 6 сентября, врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала, что катаракта может возникнуть у любого, так как является естественным процессом старения вещества хрусталика. Кроме того, она проявляется в разном возрасте. Офтальмолог отметила, что доказательных способов профилактики помутнения хрусталика не существует.

В этот же день врач-терапевт, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Елена Цинбал в беседе с «Известиями» отметила, что проблемы со зрением обостряются после 40 лет. Она добавила, что в этом возрасте нервная система может начать реагировать на непривычные изменения уровня половых гормонов перепадами настроения, изменением сосудистого тонуса и другими проявлениями.