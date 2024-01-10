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Снайперы Южной группировки войск показали боевую работу в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Снайперская пара разведывательного батальона Южной группировки войск уничтожают особо важные цели и живую силу противника, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений. Минобороны РФ 10 января показало работу бойцов с позывными Леший и Свирель, которые рассказали о боевых задачах.

«Занимаемся выявлением и устранением противника на линии боестолкновения. Условия постоянно меняются, но в среднем можем от 10 до 13 часов просидеть на одной точке. Можем также и не увидеть противника, а можем отработать, как сегодня», — рассказал снайпер-корректировщик с позывным Леший.

Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвигается в район выполнения боевого задания. На месте военнослужащие определили вероятные отходы и подготовили позицию. Дождавшись активных действий противника, снайпер точным выстрелом поразил цель на дистанции более 1 тыс. м, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы Вооруженных сил Украины. После выполнения боевой задачи снайперы выдвинулись к точке эвакуации.

Выполнение задач требует от снайпера отличной физической формы, знаний района и местности выполнения задачи, умения быстро принимать решение и владеть способами маскировки. Также перед каждой задачей военнослужащие должны рассчитать количество боеприпасов и оборудование необходимое для задания.

«Надо знать дистанцию, учитывать погодные условия (ветер, дождь, град) — очень тонкая задача всё это рассчитать. Также важно учитывать, сразу ты поразил противника или только подранил. Если задача подранить и дождаться эвакуации противника, нужно рассчитать момент, чтобы его сразу не уничтожить», — добавил военный с позывным Свирель.

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6 января снайпер с позывным Леший сообщил, как снайперы спецназа ВС РФ Южной группировки войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке фронта. Этим они деморализуют противника.

29 декабря Минобороны РФ сообщило, что снайперская пара группировки войск «Запад» на купянском направлении поразила цель на 1 450 м при помощи снайперской винтовки Драгунова (СВД), стандартная дальность работы которой около 500 м. По словам снайпера, который произвел выстрел, они долго сидели в засаде, наблюдали за обстановкой, когда коллега заметил движение в стане ВСУ.

25 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Они успешно поражают позиции ВСУ на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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