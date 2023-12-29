Снайперы ВС РФ поразили цель на дальности, втрое превышающей стандартную для СВД

Снайперская пара группировки войск «Запад» на купянском направлении поразила цель на 1 450 м при помощи снайперской винтовки Драгунова (СВД), стандартная дальность работы которой около 500 м, сообщили 29 декабря в Минобороны РФ.

«Снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила цель на дальности 1 450 м на купянском направлении. Выстрел был выполнен из снайперской винтовки Драгунова с штатным прицелом», — рассказали ТАСС в военном ведомстве.

По словам снайпера, который произвел выстрел, они долго сидели в засаде, наблюдали за обстановкой, когда коллега заметил движение в стане Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мне второй номер подсказал, что видит в бинокль движение противника. Пригляделись, поняли, что это боевики ВСУ оборудуют наблюдательный пост. Выверил точно дальность, скорость ветра, температуру и сделал выстрел. Попал. Потом уже сказали, что это, пожалуй, лучший выстрел на всем купянском направлении», — рассказал снайпер разведывательного батальона с позывным Зверобой.

Он добавил, что до мобилизации был охотником и умеет обращаться с винтовкой.

25 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Они успешно поражают позиции ВСУ на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты», и указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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