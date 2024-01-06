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Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на артемовском участке

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Снайперы спецназа ВС РФ Южной группировки войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке фронта, тем самым деморализуют противника. Об этом 6 января рассказал снайпер с позывным Леший.

Отмечается, что одной из основных задач снайпера является деморализация общего настроя противника. Также нельзя позволять украинским боевикам ходить свободно и спокойно выполнять свои задачи. Снайперские пары круглосуточно ведут наблюдение за позициями ВСУ, изучая маршруты их передвижения, места спешивания пехоты и точки подвоза боеприпасов и продовольствия.

В случае обнаружение цели принимается решение отработать снайперу или произвести коррективу артиллерии. По словам Лешего, есть места, где артиллерия и расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) не могут уничтожить боевиков из-за определенного рельефа местности, тогда на эту работу привлекают снайперов.

«На данной местности есть много точек, с которых я могу работать. После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет, а с учетом местности, минных полей и нашей артиллерии, с учетом всех этих моментов, глядя на карту местности, заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить», — приводит его слова «РИА Новость».

Как указал Леший, российские снайперы в основном работают ночью. Противник думает, что его не видно, однако заблуждается, потому что снайперы ВС РФ используют тепловизионное оборудование и отчетливо видят украинских боевиков даже через различные преграды на расстоянии до 2 км.

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Ранее, 29 декабря, Минобороны РФ сообщило, что снайперская пара группировки войск «Запад» на купянском направлении поразила цель на 1 450 м при помощи снайперской винтовки Драгунова (СВД), стандартная дальность работы которой около 500 м. По словам снайпера, который произвел выстрел, они долго сидели в засаде, наблюдали за обстановкой, когда коллега заметил движение в стане ВСУ.

25 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Они успешно поражают позиции ВСУ на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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