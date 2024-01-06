Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на артемовском участке
Снайперы спецназа ВС РФ Южной группировки войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке фронта, тем самым деморализуют противника. Об этом 6 января рассказал снайпер с позывным Леший.
Отмечается, что одной из основных задач снайпера является деморализация общего настроя противника. Также нельзя позволять украинским боевикам ходить свободно и спокойно выполнять свои задачи. Снайперские пары круглосуточно ведут наблюдение за позициями ВСУ, изучая маршруты их передвижения, места спешивания пехоты и точки подвоза боеприпасов и продовольствия.
В случае обнаружение цели принимается решение отработать снайперу или произвести коррективу артиллерии. По словам Лешего, есть места, где артиллерия и расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) не могут уничтожить боевиков из-за определенного рельефа местности, тогда на эту работу привлекают снайперов.
«На данной местности есть много точек, с которых я могу работать. После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет, а с учетом местности, минных полей и нашей артиллерии, с учетом всех этих моментов, глядя на карту местности, заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить», — приводит его слова «РИА Новость».
Как указал Леший, российские снайперы в основном работают ночью. Противник думает, что его не видно, однако заблуждается, потому что снайперы ВС РФ используют тепловизионное оборудование и отчетливо видят украинских боевиков даже через различные преграды на расстоянии до 2 км.
Ранее, 29 декабря, Минобороны РФ сообщило, что снайперская пара группировки войск «Запад» на купянском направлении поразила цель на 1 450 м при помощи снайперской винтовки Драгунова (СВД), стандартная дальность работы которой около 500 м. По словам снайпера, который произвел выстрел, они долго сидели в засаде, наблюдали за обстановкой, когда коллега заметил движение в стане ВСУ.
25 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Они успешно поражают позиции ВСУ на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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