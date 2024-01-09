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Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году

Business Insider: США не разрешили Залужному в 2022 году наступать на Крым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал наступление на Крым в 2022 году, однако не получил разрешения со стороны США. Об этом 9 января сообщает американский журнал Business Insider.

«Это был план прорваться через часть Запорожья и перерезать так называемый сухопутный мост, чтобы изолировать российские войска в Крыму», — пишут журналисты.

Однако на тот момент президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный не предоставили Вашингтону четкого плана, что вызвало настороженность у американских официальных лиц. Отмечается, что у американской стороны были опасения относительно того, «сможет ли Украина координировать бригады для эффективного наступления».

«У них (у украинских вооруженных сил. — Ред.) не было обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг. Мы думали, что, если они откусят больше, чем они смогут прожевать на юге, они будут разгромлены», — приводят слова высокопоставленного представителя Пентагона журналисты.

Вашингтон рекомендовал сменить тактику и временно отказаться от наступления на Крым. Залужный был против, однако спорить не смог, так как США контролируют большую часть финансирования Украины.

В материале подчеркивается, что неизвестно, к какому результату привели бы планы Залужного, однако очевидно, что украинское контрнаступление в 2023 году провалено, в том числе и из-за укрепления российской линии обороны.

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Ранее, 25 декабря, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак исключил возможность Украины вернуть утраченные территории. По его словам, ВСУ не смогут провести и второе контрнаступление.

До этого, 30 ноября, сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, указал он.

24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась, и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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