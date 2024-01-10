Острова у дома: Аргентина хочет вернуть Фолкленды

В администрации президента Аргентины Хавьера Милея призвали Великобританию вернуться к переговорам о статусе Фолклендских (Мальвинских) островов, которые Лондон после войны 1982 года считает своей территорией. Позицию Милея поддержали Бразилия и Венесуэла. Британские власти вряд ли пойдут на переговоры, однако и военного развития конфликта ждать не стоит, считают в Буэнос-Айресе. Пойдет ли Милей на обострение территориального спора и куда сдвинется вектор аргентинской дипломатии — в материале «Известий».

Аргентина просит переговоров

В 191-ю годовщину начала британской оккупации Мальвинских островов (Великобритания считает их частью своей страны и называет их Фолклендскими) администрация нового президента Аргентины Хавьера Милея в очередной раз заявила о праве Буэнос-Айреса на суверенитет над ними. Об этом пресс-секретарь главы государства Мануэль Адорни сообщил на встрече с журналистами.

Аргентинский МИД настаивает на возобновлении переговоров с Великобританией для поиска решения давнего территориального спора, отметив тем не менее желание поддерживать зрелые и доверительные отношения с Лондоном и необходимость решения вопроса дипломатическим путем.

При этом поддержку в разрешении территориального вопроса обеим сторонам готова предоставить Организация Объединенных Наций. «Что касается любых вопросов, возникающих между государствами-членами, то услуги генерального секретаря остаются доступными, если обе стороны согласны ими воспользоваться», — прокомментировал «Известиям» пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Фото: Global Look Press/Joel Reyero

Справка «Известий» Фолклендские острова считаются заморской территорией Великобритании и обладают системой внутреннего самоуправления. Два главных острова Восточный и Западный Фолкленд, а также около 200 маленьких островов и скал образуют архипелаг площадью 12,2 тыс. кв. км, на котором проживает около 3 тыс. человек, считающих английский своим родным языком. Согласно итогам последнего референдума 2013 года, большинство местных жителей уверены, что архипелагу лучше сохранять статус заморской территории Великобритании. На суверенитет над Мальвинскими островами Аргентина претендует с начала XIX века. Великобритания, объявившая суверенитет над островами в 1833 году, территориальные претензии Буэнос-Айреса отрицает. В 1982 году между сторонами прошла непродолжительная война, в которой большинство европейских стран, а также США выразили поддержку Лондону.

Милей еще в ходе избирательной кампании заявлял о необходимости рассмотреть варианты возвращения Мальвинских островов Аргентине путем дипломатических переговоров. В частности, лидер предложил использовать сценарий 1997 года, когда Великобритания передала Гонконг Китаю в рамках программы деколонизации.

«Вопрос принадлежности Фолклендских островов поднимает почти каждый новоизбранный президент Аргентины, тем не менее у Буэнос-Айреса нет возможности отстаивать суверенитет над островами военным путем», — сказал ветеран войны за Фолклендские острова Саймон Вестон в эфире британского телеканала GBN.

Великобритания вряд ли согласится обсуждать эту тему, поскольку сам вопрос принадлежности островов для нее закрыт после победы в войне 1982 года, сказал «Известиям» шеф-редактор отдела политики ведущей аргентинской газеты La Nación Хорхе Лиотти.

Мемориал гражданам Аргентины, погибшим в войне за Мальвинские острова Фото: Global Look Press/Xinhua

— У Аргентины ограничены военные возможности. Они гораздо меньше, чем были в 1982 году. Ни в каком из случаев Аргентина не будет готова на военные действия для решения территориального вопроса. К тому же я не вижу таких намерений со стороны Милея, — сказал Хорхе Лиотти.

За возобновление обсуждения территориального спора выступают почти 80% аргентинцев. Но еще в ноябре 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил, что суверенитет Фолклендских островов не подлежит пересмотру. В свою очередь, его пресс-секретарь подчеркнул, что вопрос был окончательно решен в 1982 году и Великобритания будет активно защищать право островитян на самоопределение.

Традиционно симпатии жителей большинства стран Латинской Америки в этом споре на стороне Буэнос-Айреса. В начале января 2024 года с официальными заявлениями по этому поводу выступили МИДы Бразилии и Венесуэлы. Интересно и общественное мнение в Европе: в Испании, Италии, Германии и Франции местные жители считают, что острова должны принадлежать Аргентине, а в Дании, Швеции и США население поддерживает Лондон. Такие данные приводит YouGov.

Перемены во внешней и внутренней политике

Заявления о намерениях оспорить результаты войны за Фолклендские острова — не единственное яркое проявление внешней политики новой администрации Аргентины.

Еще до начала 2024-го Хавьер Милей отклонил приглашение вступить в БРИКС, к которому Аргентина должна была присоединиться с 1 января 2024 года.

Фото: Global Look Press/Mariana Nedelcu

Идентичные письма, в которых менялись разве что имена лидеров, были направлены президенту РФ Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.

По данным некоторых источников, в письме аргентинский лидер написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в объединении. Тем не менее чуть позже официальный представитель президента Мануэль Адорни заявил, что Аргентина вступает в этап изменения официальной внешней политики, так что вопрос о вступлении страны в БРИКС требует более глубокого анализа, чем тот, что провело правительство предыдущего лидера Альберто Фернандеса.

— Это решение соответствует общей направленности предвыборной программы Хавьера Милея, который говорил, что будет поддерживать самые тесные отношения с США, а БРИКС — провозвестник нового миропорядка и проводник идей, которые идут вразрез гегемонистской политике Вашингтона, — считает бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Ян Бурляй.

Обещанную политику несотрудничества со странами коммунистического толка Милей начал сразу же в первые недели своего президентства, отказавшись от отправки послов на Кубу, в Никарагуа и Венесуэлу.

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS/Sputnik/Dmitry Astakhov

Тем не менее что касается охлаждения отношений с Китаем, то тут предвыборными обещаниями пришлось пожертвовать в угоду выгоде. Спустя всего три дня после вступления в должность Милей направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой получить доступ к валютному свопу в размере $6,5 млрд, о котором с Китаем договорилось предыдущее правительство: юани нужны Аргентине для перевода платежей Международному валютному фонду.

Делегация МВФ прибыла в Аргентину 4 января для обсуждения корректировки соглашения об урегулировании проблемы 44-миллиардного внешнего долга.

— Мы знаем, в каком тяжелом положении находится сейчас Аргентина, внешний долг которой представляет невыносимую ношу. Неизбежно правительство Милея будет принимать те условия, которые будет предлагать Международный валютный фонд, — говорит Ян Бурляй.

Одновременно с отказом присоединиться к БРИКС Аргентина возобновила процесс вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития, традиционно представляющую интересы стран Глобального Запада (в нее входит 38 государств, в том числе США, Германия, Франция, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия).

Во внутренней политике Милей тоже начал череду радикальных перемен. В конце года он направил в конгресс сводный законопроект из 664 статей, на рассмотрение которого правительству понадобится несколько сессий.

Президент Аргентины Хавьер Милей Фото: Global Look Press/Gabriel Sotelo

В проекте упоминаются реформы избирательного законодательства, изменения в налоговой системе, новые ограничения для акций протеста. К списку Милей приложил и перечень из 43 компаний, подлежащих, по его мнению, приватизации.

Новый аргентинский лидер предложил также отменить бесплатное обучение в вузах для иностранцев, упростить процедуру разводов и внести нормы и понятия, которые ставят под угрозу возможность проведения аборта в Аргентине. В частности, термин «нерожденные дети» и «ребенок с момента зачатия».