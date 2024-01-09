Эль-Ниньо греет: 2024 год может стать самым жарким в истории

По данным ученых, наступивший 2024 год может стать жарче рекордного 2023-го. Связано это с воздействием Эль-Ниньо — температурного явления, из-за которого экваториальная часть Тихого океана нагревается более чем на 3 градуса от своей нормы. Каких еще аномалий ожидать в 2024 году — читайте в материале «Известий».

Самый жаркий год: как Эль-Ниньо изменит 2024-й

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние восемь лет — самые теплые за всю историю почти полуторавековых наблюдений, а 2023 год побил климатические рекорды. Средняя температура на планете была примерно на 1,4 градуса по Цельсию выше аналогичного показателя 1850-1900 годов, а глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне. В 2024 году температура может повыситься на 1,3-1,6 градуса.

Вызывающая потепление температурная аномалия под названием Эль-Ниньо происходит раз в несколько лет. При этом между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую теплее первого. Это подтверждает пресс-релиз ВМО, где также отмечается, что обычно Эль-Ниньо оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после своего пика, поэтому высока вероятность усиления жары в 2024 году.

Вместе с этим, потепление может быть вызвано и активностью солнца. Предположительно, на 2024 год выпадет пик 11-летнего солнечного цикла, который также может влиять на погоду, хотя и гораздо меньше.

В переводе с испанского Эль-Ниньо означает «мальчик». Еще в XIX веке так называли слабый поток теплой воды, который время от времени возникал у западных берегов Южной Америки. Как правило, он появлялся под Рождество — поэтому название отсылает к младенцу Иисусу. В противовес этому явлению есть и обратное, когда к берегам приходит холодное течение. Его называют Ла-Нинья, или «девочка».

Засухи, наводнения, пожары: что ожидать от жары-2024

По данным ученых, опрошенных изданием Bloomberg, опыт 2023 года указывает на важность изучения температур в 2024 году. Вместе с этим уже можно предположить, какими будут результаты жаркого 2024 года.

Засуха и наводнения. Из-за смещения самой теплой части Тихого океана на восток может произойти «реорганизация» ветров и осадков по всей планете. В результате регионы, где традиционно было много осадков, будут страдать от засухи, а прежде умеренные с точки зрения климата регионы — от обильных ливней. В 2024 году Эль-Ниньо может вызвать сухую погоду в Амазонии, где в прошлом году уже случилась сильная засуха. Вместе с этим, он может вызвать сильные осадки на юго-востоке Бразилии и в Уругвае. На Северной Америке, где находится пять пустынных территорий, ожидают влажную и прохладную погоду.

Пожары. Из-за воздействия Эль-Ниньо на Юго-Восточную Азию, особенно на территории вблизи океана, вместе с засухой могут прийти и лесные пожары. Аналогичной ситуации опасаются и в Восточной Австралии, где в последние годы ни одно лето не обошлось без пожаров. Огонь угрожает также территориям северо-запада США и Канады, в том числе и Аляске.

Сильные штормы. Потепление океана, а также таяние ледников и ледяных щитов могут привести к более сильным штормам в Европе. При этом они могут обрушиваться на земли, обычно менее подверженные этому явлению.

Обесцвечивание кораллов. В ближайшие месяцы велика вероятность массового обесцвечивания кораллов, а также их гибели из-за потепления океанов. До этого, в 2016 году, от сильного воздействия Эль-Ниньо уже пострадал Большой Барьерный риф на северо-востоке Австралии.

Влияние Эль-Ниньо на Россию

Последствия Эль-Ниньо ощутят и в России. По мнению экспертов, в результате температурной аномалии зимы в России станут более морозными, что и было зафиксировано в декабре 2023 года.

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