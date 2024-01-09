Эколог рассказала о возможных последствиях для РФ от явления Эль-Ниньо

Из-за явления Эль-Ниньо глобальная средняя температура в мире может вырасти, а зимы, в том числе и в России, стать более морозными. Об этом «Известиям» 9 января рассказала заместитель директора института экологии РУДН Ирина Головачева.

Она отметила, что Эль-Ниньо — природное феноменальное явление, в результате которого температура экваториальной части Тихого океана повышается на несколько градусов, что приводит к изменениям в атмосфере. Это явление оказывает влияние на климат в различных частях мира.

«Обратный процесс, когда температура становится холоднее в экваториальной части Тихого океана, называется Ла-Нинья. По наблюдениям эти явления происходят каждые 2–7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли. Благодаря сезонности изменений и их периодической повторяемостью к этим явлениям можно подготовиться», — рассказала Головачева.

По ее словам, последствия от Эль-Ниньо являются предсказуемыми.

«Это возможный рост глобальной средней температуры и повышение температуры в некоторых традиционно жарких регионах (например в Австралии). Кроме того, влияние Эль-Ниньо в зимние месяцы может сказаться на Европе — в связи с изменением влажности зимы могут стать более морозными, как мы наблюдали в этом году и в России», — отметила эколог.

При этом она подчеркнула, что поводов для паники в настоящее время нет, но подготовка к изменениям климата в соответствии с положениями Климатической доктрины РФ должна продолжаться.

В свою очередь, доцент Института экологии, РУДН, член Общественного совета при Минприроды России, член Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию Владимир Пинаев обратил внимание, что некоторые дни в 2024 году с большой долей вероятности действительно могут стать более жаркими. Однако достоверно сказать, что средняя температура увеличится на конкретную точную величину в настоящее время невозможно.

«Следует отметить, что в настоящее время значительное внимание уделяется вопросам изменения климата и не только в СМИ, но и на государственном уровне — вспомним Климатическую доктрину Российской Федерации, принятую 26 октября 2023 года. Можно с уверенностью говорить о том, что Россия на государственном уровне готовится к изменению климата. В настоящее время большинство ученых сходятся во мнении в том, что климат меняется, однако первопричины изменения климата пока вызывают споры», — заявил Пинаев.

Ранее в этот день сообщалось, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за Эль-Ниньо. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на выводы экспертов.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, прошедшее лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Кроме того, глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.