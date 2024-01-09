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Ученые предрекли 2024 году звание самого жаркого в истории

Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории из-за Эль-Ниньо
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Фото: ТАСС/Zuma
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Эксперты считают, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за Эль-Ниньо. Об этом в понедельник, 8 января, сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты считают, что на рекордную температуру будут влиять два фактора: глобальное потепление и явление Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. — Ред.).

Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден рассказал, что нагрев воды в Тихом океане влияет на повышение температуры поверхности Земли с задержкой. Из-за этого второй год Эль-Ниньо обычно жарче первого.

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По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, прошедшее лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Кроме того, глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.

18 августа в ООН назвали экстремальную жару новой нормой. В организации заявили, что установившаяся в июле и августе в ряде регионов Северного полушария сильная жара не является неожиданностью. Эксперт ВМО по климату Альваро Силва отметил, что частота и интенсивность таких явлений, как волны тепла и сильные осадки, увеличились за последние десятилетия.

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