Воздержания поста: поможет ли рейтинг ЧОПов усилить безопасность в школах

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились к директору Росгвардии Виктору Золотову с инициативой о создании реестра, наличие в котором будет обязательным для занимающихся обеспечением безопасности в школах охранных предприятий. Представители нижней палаты парламента предлагают такие ЧОПы вносить в «зеленую» (добросовестные компании) и «красную» (недобросовестные) зоны, чтобы образовательные организации могли ориентироваться на эту информацию при заключении контрактов. Эксперты считают, что главную проблему охраны школ это не решит — небольшие бюджеты не позволят нанять лидеров такого рейтинга. Подробности — в материале «Известий».

Что просят депутаты у Росгвардии

В тексте обращения (имеется в распоряжении «Известий») к Виктору Золотову депутаты утверждают, что за последнее десятилетие в России совершено около 70 вооруженных нападений на образовательные учреждения с применением оружия. Еще столько же, по данным авторов письма, удалось предотвратить.

Колунов и Вольфсон отмечают, что охранные предприятия, которые занимаются обеспечением безопасности школ, и сейчас должны получать лицензии, однако некомпетентность ответственных лиц и отсутствие специального оборудования остаются «среди основных факторов, способствующих совершению преступлений».

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«Одним из способов решения данной проблемы могло бы стать введение нового специализированного реестра организаций, занимающихся предоставлением услуг в области охраны образовательных учреждений, в рамках которого будет осуществляться их рейтингование по специально разработанным критериям, а в том случае, если организация перестает соответствовать утвержденным критериям, нормативными документами будет предусмотрено либо аннулирование лицензии, либо наложение запрета на заключение новых (продление действующих) договоров по охране объектов », — говорится в тексте письма.

Авторы инициативы полагают, что эти изменения позволят избежать «значительной части преступлений» в этой сфере и сократят число недобросовестных охранных предприятий. У директора Росгвардии депутаты просят содействия в нормативном закреплении инициативы.

Сергей Колунов сказал «Известиям», что предлагаемый реестр должен в некотором смысле напоминать реестр управляющих компаний (оба депутата — члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ), а охранные организации будут рейтинговаться по четким критериям, определенным совместно с Росгвардией.

— Предлагается деление ЧОПов на «зеленые» и «красные», — поясняет депутат. — Если организация в «зеленой» зоне — значит, она добропорядочна, с ней можно заключать контракт. Если в «красной» — значит, есть проблемы. Такой компании не будут продлевать лицензию, но, как мы предполагаем, будут давать время на то, чтобы исправить недостатки и «красную» зону покинуть.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Если за это время компания не сможет решить свои проблемы, то ее лишат лицензии. Полномочиями проводить оценку, как и заниматься ведением реестра, предлагается наделить Росгвардию, отметил Сергей Колунов.

Цена безопасности

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный замечает, что в инициативе его коллег идет речь о недопуске недобросовестных поставщиков к охране школ — и это «конструктивная и своевременная» идея.

— Но в России уже существует реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по ФЗ-44, он находится в ведении ФАС, задача которого — именно не допустить на рынок недобросовестных поставщиков услуг , — сказал он «Известиям». — В РНП юридические лица заносятся по вполне объективным основаниям.

Депутат добавляет, что идеи о подобных реестрах и рейтингах появлялись и ранее, но не получили развития: во-первых, непонятно, кто должен быть оператором, каковы критерии и периодичность; во-вторых, подобный рейтинг повышает риск коррупции в отрасли.

По словам депутата, частично вопрос качества на рынке охранных услуг также решает саморегулирование: качество услуг у членов таких организаций на порядок выше. Анатолий Выборный отмечает, что сейчас законодательство не позволит использовать такой рейтинг компаний как основание для предоставления преимущества ЧОПам с наиболее высоким уровнем в закупках охранных услуг в школах . Более того, определение охранного предприятия как добросовестного поставщика не гарантирует его выбор государственным заказчиком — во многих регионах подрядчика отбирают исходя из лимитов бюджетных средств.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вице-президент СРО «Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик замечает, что добросовестное охранное предприятие запросит соответствующую цену за свои услуги.

— Но государственный заказчик будет в любом случае выбирать тех, кто выполнит работу дешевле , — сказал он «Известиям». — Компании действительно есть добросовестные и недобросовестные, но очень много вопросов и к государственному заказчику, потому что именно он должен быть заинтересован в том, чтобы услуги охраны оказались качественными. Появлением реестра мы не заставим госзаказчика выбирать лучших.

При этом Сергей Силивончик допускает, что реестр мог бы быть полезным, но у него должны быть четкие цели . Пока этой ясности нет, тем более что сейчас Росгвардия и так осуществляет контроль лицензионных требований охранными предприятиями.

Президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур (ФКЦ РОС) Александр Козлов замечает, что предложение создать еще один реестр, судя по всему, повлечет за собой появление неких дополнительных требований к частных охранным организациям помимо лицензионных.

— На мой взгляд, введение этого реестра в виде государственной функции — абсолютно тупиковый путь, — сказал он «Известиям». — К тому же действующее законодательство уже содержит все необходимые механизмы повышения качества охранных услуг или примеры таких механизмов в других сферах деятельности.

В частности, продолжает Александр Козлов, Росгвардия уже определяет начальную максимальную цену контракта на охранные услуги. Теперь нужно добиться, чтобы все госзаказчики формировали стоимость услуг в строгом соответствии с этим приказом Росгвардии, заметил эксперт.

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Эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов комментирует, что сейчас «очереди из желающих заключить договор» на охрану школ нет даже в Московском регионе . Более того, реестр может отпугнуть, потому что появление новых требований влечет за собой увеличение расходов ЧОПов. Очередь из охранных предприятий в школы выстроится только после изменения цены контракта, сказал эксперт.

Еще одной проблемой Роман Насонов называет тот факт, что объединить в одном рейтинге охранные предприятия в крупных городах и небольшие провинциальные ЧОПы очень сложно — и последние от этого могут пострадать, потеряв возможность получать госконтракты.

Гендиректор юридического бюро «Палюлин и партнеры», преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин считает рейтинг ЧОПов лишь полумерой: как бы он ни был устроен, у сотрудника частной охранной организации всё равно не будет ни должной подготовки, ни, что самое важное, прав, которые реально могли бы обезопасить образовательные учреждения.

Как менять отрасль

Александр Козлов считает, что ряд шагов позволит резко повысить качество охраны школ «без необходимости внесения существенных изменений в нормативно-правовые акты». Так, он предлагает по аналогии с услугами по организации питания школьников запретить выбирать подрядчика по охране образовательных организаций с помощью аукциона, то есть исходя только из меньшей цены . Важно также контролировать формирование начальных максимальных цен контрактов на охрану образовательных организаций в строгом соответствии с приказом Росгвардии № 45. Кроме того, Минпросвещения необходимо признать обязательным соответствие частных охранных организаций, которые участвуют в конкурсах, требованиям ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных организаций».

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Нужно поощрять объединение частных охранных фирм в саморегулируемые организации по объектовому признаку — и в рамках этих СРО и будут вестись реестры и рассчитываться рейтинги , — сказал Александр Козлов.

Ярким примером такой работы он называет организацию охраны школ на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — там ЧОПы уже объединились в саморегулируемую организацию «Ассоциация «Школа без опасности».

Сергей Силивончик считает, что для решения проблемы нужна рабочая группа «достаточно высокого уровня» с привлечением представителей охранных предприятий и саморегулируемых организаций. Пока ни одна из федеральных инициатив в реальности не привела к выбору заказчиками наиболее компетентных охранных предприятий.

Анатолий Выборный отмечает, что сейчас разные инициативы рассматриваются в рамках межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства в целях защиты детей в школах, созданной в прошлом году по решению Минпросвещения. Есть подобная рабочая группа и при комитете Госдумы.

Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко

— Считаю, что целесообразно объединить усилия и рассмотреть создание межведомственной рабочей группы с привлечением Росгвардии, Минпросвещения, Минобрнауки, МВД, ФСБ, ФАС, Минфина, представителей охранного сообщества для выработки компетентных предложений по оптимальным мерам с учетом сложившейся практики. В том числе по созданию реестров и рейтингов, — сказал депутат.

Адвокат, доктор права НИУ ВШЭ Вячеслав Плахотнюк подчеркивает: международные исследования показывают, что даже присутствие вооруженных людей не останавливает преступников и не успокаивает детей, которые воспринимают охрану как признак опасности. Он замечает, что в США вооруженная охрана нередко присутствовала, однако не предотвратила трагедии со стрельбой.

Основным способом решения проблемы подобного рода преступлений он называет контроль за оборотом оружия, программы психологической помощи, улучшение климата в школьных коллективах, исключение в образовательных организациях социального неравенства.