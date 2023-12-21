Охрана грамотна: достаточно ли денег вкладывают в безопасность школ

После трагедии со стрельбой в Брянске с новой силой начали обсуждать обеспечение безопасности в школах. Рассматриваются способы борьбы с буллингом, вопросы оборота оружия, однако есть проблемы и с обороной самого периметра от проникновения туда вооруженных людей. Эксперты замечают, что финансирование на это выделяется недостаточное, а методика расчета начальных сумм контракта на охрану, разработанная Росгвардией, попросту не учитывается. Как обеспечить физическую защиту школ, разбирались «Известия».

Как часто нарушаются требования безопасности в школах

Тема обсуждалась в Госдуме на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Представители Росгвардии рассказали, что перед началом учебного года, на момент проведения категорирования учебных организаций, 62,6% из них не соответствовали предъявляемым требованиям и вынуждены были устранять выявленные нарушения.

Сейчас, сообщил представитель Росгвардии на заседании, проводится работа по корректировке постановления № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Минпросвещения РФ». Направлены предложения по инженерно-технической укрепленности школ, по системе «Безопасный город», по системам оповещения и эвакуации. Также в Росгвардии рассказали, что уже принят в первом чтении новый закон о ЧОПах, а до этого была разработана типовая модель действий при возникновении угрозы: как должны вести себя педагоги, частные охранники, остальной персонал школ. Такие тренировки уже проводятся.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Одной из главных проблем представитель ведомства назвал недостаточное финансирование охраны школ. По его словам, многие нормы не выполняются. Так, Росгвардия добилась полномочий по установке порядка расчета начальной цены контракта на охрану школ, разработала методику, закрепленную в приказе от 15 февраля 2021 г. № 45 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта... при осуществлении закупок охранных услуг». Однако на этот порядок часто закрывают глаза и просто выделяют меньше средств.

Представитель Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина также подтвердила, что каждый год перед приемкой школ выявляется большое количество нарушений. По ее словам, еще в 2021 году Генпрокуратура призвала разработать типовое положение по приемке школ к новому году, и 28 августа 2023 года оно начало работать . Представитель ведомства надеется, что уже в следующем году механизм поможет избежать серьезных нарушений.

Сколько средств нужно на охрану школ

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина снова подняла еще одну обсуждаемую тему — идею участия в охране школ сотрудников Росгвардии . На это требуются большие средства, заметила она, поэтому нужны хотя бы специализированные подразделения ведомства, которые бы четко проверяли работы частных охранных компаний.

О возможности доверить охрану школ сотрудникам войск Национальной гвардии говорят регулярно, в том числе различные политики. Так, 20 декабря законопроект на этот счет внес в Госдуму председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов вместе с депутатами-однопартийцами . Он считает, что Росгвардия должна охранять детские сады, школы, техникумы и колледжи. По мнению авторов законопроекта, принятие этого закона потребует дополнительно 592,4 млрд рублей ежегодно . Отметим, что ранее в Сети разошлась цифра, что для охраны школ Росгвардии понадобится 700 тыс. новых сотрудников, хотя в ведомстве и подчеркивают, что эта цифра сейчас не актуальна.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Известиям», что сейчас на охрану школ сотрудниками ЧОП ежегодно требуется 102 млрд рублей. Сумма рассчитана с учетом приказа Росгвардии №45 исходя из одного поста охраны на образовательную организацию и на основе МРОТ в размере 19 242 тыс. рублей.

— При определении минимальной величины стоимости поста охраны необходимо учитывать соотношение цена – качество, — заметил Анатолий Выборный. — В соответствии с постановлением правительства РФ № 1946 вес критерия «качество» должен составлять 60% по отношению к «цене».

Он подчеркнул, что финансирование безопасности школ должно осуществляться по приоритетному, а не по остаточному принципу. И для качественного отбора частных охранных предприятий в школы регламент уже есть, прописанный в постановлении правительства РФ №1006, подчеркнул депутат.

Эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов замечает, что сейчас на охрану школ выделяется недостаточно денег.

— Трудно поверить, но даже в Москве цена за охрану учебных заведений и детских садов второй год не индексировалась, — заявил он «Известиям». — Сейчас цена контракта составляет порядка 125–145 тыс. рублей в месяц. Из этих же денег дополнительно оплачивается обеспечение тревожной кнопки.

По словам Романа Насонова, люди в регионах, отвечающие за обеспечение безопасности в школах, просто не пользуются методикой расчета контрактов, которую разработала Росгвардия.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Директор группы компаний «Безопасность в школе» Максим Шабанов указывает, что и в Красноярском крае сумма, выделяемая на охрану школ, тоже крайне мала.

— В нашем регионе зарплата охранника — 120 рублей в час при цене контракта 180 рублей в час, — сказал он «Известиям». — Большинство компаний работает с пенсионерами, которых могут устроить на полставки, так как этой суммы не хватит, чтобы выплатить зарплату. Поэтому некоторые учебные заведения создают дополнительные фонды для обеспечения охраны.

Президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур (ФКЦ РОС) Александр Козлов подтвердил проблему уклонения заказчиков от расчета цены в соответствии с приказом №45. Так произошло, в частности, в Татарстане, где расценки на охрану установлены правительством Республики. По словам Александра Козлова, исходя из приказа №45 Росгвардии и регионального МРОТ один час работы охранника должен оцениваться в 267,97 рубля в 2023 году и 322,74 – в 2024 году, но регион установил совсем другие суммы: 130 и 150 рублей за один час соответственно.

При этом суммы, рассчитанные Росгвардией, эксперт называет «вполне адекватными» для привлечения к охране школ лучших частных охранных организаций.

— Нередко и в процессе торгов, особенно если они проводятся методом аукциона, участники снижают цену контракта до неприемлемого уровня, — сказал Александр Козлов «Известиям». — Так, проведенный ФКЦ РОС мониторинг показал, что из 5,7 тыс. проанализированных конкурсов и аукционов в 37% случаев начальная цена контракта была снижена на 25% и более. О качестве говорить не приходится.

Он призвал запретить закупку охранных услуг методом аукциона — как это было сделано ранее с закупкой услуг по организации питания учащихся.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Как должна быть организована защита школ

Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская подчеркивает, что для централизованного решения проблем с безопасностью в учреждениях необходим единый, усовершенствованный федеральный стандарт. Сейчас же безопасность в школах регулируется десятками нормативных актов, нет даже единого стандарта для оборудования, применяемого для охраны учреждений. Сенатор называет этот факт одной из основных проблем в сфере.

Александр Козлов поясняет, что требования к технической укрепленности школ определены постановлением правительства РФ №1006. Там прописано, что у образовательных организаций должен быть забор, система контроля доступа на входе в здание, арочный металлодетектор, видеонаблюдение и кнопка тревожной сигнализации.

— Этот набор технических средств при его грамотном использовании в целом позволяет создать пропускной режим, при котором потенциальный злоумышленник вынужден будет отказаться от попытки проникновения в школу, — сказал он. — Но ключевой посыл здесь — «при грамотном использовании».

Александр Козлов отмечает, что часто технические средства контроля доступа и обнаружения запрещенных предметов или не используются вовсе, как было в Брянске, или используются неграмотно — «для проверяющего».

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Максим Шабанов отмечает, что только полноростовые турникеты с отсекающим ограждением и системой биометрического сканирования на факт прохода, транспортерная лента и ручной металлоискатель полностью исключат пронос оружия через центральный вход — и то останутся варианты его передачи.

— Но даже если создать идеальные условия, то надо учитывать пропускную способность этих средств досмотра — а в городах в стандартной школе в одну смену учится 400–500 детей , — сказал он. — Так что сейчас в большинстве школ установлено оборудование, которое нацелено скорее на ограничение доступа посторонних и никак не направлено на 100-процентное выявление оружия у учащихся.

Выход Александр Козлов видит в обучении охранников методам визуального выявления наиболее подозрительных учеников — такие методики есть. Также глава ФКЦ РОС выразил уверенность, что будущее в системе контроля и управления доступом в образовательные организации — за искусственным интеллектом . Он замечает, что уже существует «умное» видеонаблюдение, позволяющее выявлять по определенным алгоритмам лиц с оружием, совершающих правонарушения и т.п. Такая система могла бы еще на внешнем периметре школы заблаговременно подавать сигнал тревоги охраннику и определять посетителей, на которых надо обратить особое внимание, считает эксперт.

Анатолий Выборный выделяет пять условий, соблюдение которых поможет обеспечить защиту школы:

Первое — наличие оборудования согласно определенному стандарту.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Второе — соблюдение профстандартов и требований к работникам охраны на объекте образования. Они обязательно должны регулярно проходить переобучение по программе «Охранник образовательной организации».

Третье — регулярные тренировки кризисной команды объекта образования, когда на практике отрабатываются все действия в случае нападения.

Четвертое — выполнение особых рекомендаций для руководства образовательной организации — например, держать закрытыми ворота во время учебного процесса с пропуском через видеодомофон.

Пятое — особо тщательный досмотр с металлодетектором людей из группы риска , в т.ч. учащихся, которые опоздали на уроки и вызывают подозрение и т.д.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Роман Насонов подчеркивает, что многое зависит от здания школы, от количества вложенных в безопасность средств, от количества помещений, которые необходимо блокировать и т.д. Качественно такую систему создать можно, однако, подчеркивает он, техническая укрепленность школы — важный, но далеко не единственный элемент обеспечения безопасности.

Максим Шабанов считает, что деньги лучше направлять в первую очередь на профилактику в учебных заведениях, а не создавать усиленные меры безопасности, держа детей подсознательно в страхе от досмотров, проверок и т.д. Он считает, что помогли бы в том числе программы психологической поддержки детей и курсы, на которых им объяснят, что оружие вовсе не союзник и не способ решения проблем.