Путин созвонился с девочкой, чью мечту исполнил в рамках «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин 9 января пообщался по телефону с восьмилетней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, мечту которой он осуществил в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Школьница мечтала увидеть озеро Байкал.

Во время путешествия Кристина посетила один из самых больших этнографических музеев в России «Тальцы», в котором представлены исторические и природные достопримечательности. Также школьнице провели экскурсию и познакомили с самыми живописными местами региона. Кроме того, девочке показали нерп. Затем она побывала в лаборатории, где увидела, как специалисты изучают живые организмы под микроскопом. Еще Кристина увидела реку Ангару — единственную, которая вытекает из Байкала.

Владимир Путин расспросил Кристину о ее впечатлениях и рассказал, что тоже бывал в местах, которые она посетила в своем путешествии на Байкал. Девочка поделилась, что ей очень понравилась поездка.

Шар с желанием девочки глава государства снял во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. В начале января Кристина со своей семьей прилетела в Иркутск, где началось ее путешествие мечты.

До этого, 27 декабря, Путин пообщался по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, шар с мечтой которого также был снят в рамках акции «Елка желаний». Никита всегда мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой.

Ранее, 21 декабря, глава государства прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы также пообщаться с Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга, чей шар был одним из тех, которые он снял в рамках акции «Елка желаний». Она мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин уточнил, как проходит практика Ксении по журналистике и почему она решила выбрать для себя именно эту профессию.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.