Путин исполнил мечту девочки из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал

Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 8-летней Кристины Син из Южно-Сахалинска, шар которой он снял в рамках новогодней акции «Елка желаний». Юная россиянка очень хотела побывать на озере Байкал, и ее желание осуществилось.

Вместе с родителями девочка побывала на экскурсии по заснеженному озеру. Кроме того, Кристина очень обрадовалась, когда увидела своими глазами и реку Ангару — единственную, которая вытекает из Байкала.

«Мне нравится. Чувствую такие позитивные ощущения, хорошие», — описала она свои впечатления, стоя у воды.

Для того, чтобы желание жительницы Южно-Сахалинска осуществилось, она в начале января прилетела с родителями в Иркутск. Программа маршрута составлялась заранее. Там посетила один из самых больших этнографических музеев в России «Тальцы», где представлены исторические и природные достопримечательности. Также Кристине провели экскурсию и познакомили с самыми живописными местами региона.

Кроме того, девочке показали нерп. Затем она побывала в лаборатории, где увидела, как специалисты изучают живые организмы под микроскопом.

4 декабря российский лидер во время визита на выставку-форум «Россия» на ВДНХ снял три шара с елки желаний с пожеланиями детей, которые он сам исполнит. Повезло двум девочкам и мальчику, ребята из Санкт-Петербурга и Костромской области.

После, 21 декабря, глава государства прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы также пообщаться с Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга, чей шар был одним из тех, которые он снял в рамках акции «Елка желаний». Она мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин уточнил, как проходит практика Ксении по журналистике и почему она решила выбрать для себя именно эту профессию

Затем, 27 декабря, Путин пообщался по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, шар с мечтой которого также был снят в рамках акции «Елка желаний». Никита всегда мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.