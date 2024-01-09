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Год семьи откроют форумом на выставке «Россия» 19 января

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Год семьи в России откроется семейным форумом на выставке «Россия» 19 января. Об этом во вторник, 9 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом «Родные любимые», который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ, начиная с 19 января этого года», — указала она на оперативном совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Кроме того, Голикова также поделилась, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина важно подготовить стратегический документ по демографической и семейной политике до 2030 года. Вице-премьер РФ добавила, что необходимо провести в 2024 году широкое общественное обсуждение этого документа, учитывая те демографические вызовы, которые стоят перед государством.

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22 ноября президент России подписал указ об объявлении в стране 2024 года Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей. Тогда же правительству было поручено до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению Года семьи, утвердить его состав и разработать план основных мероприятий.

Позже, 25 декабря, премьер-министр России Мишустин поручил создать организационный комитет по проведению в стране Года семьи, а также утвердил его состав.

Оргкомитет возглавила заместитель председателя правительства России Голикова. В него также вошли глава Минкульта Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, журналистка и глава RT Маргарита Симоньян, глава Минюста Константин Чуйченко и другие.

Кроме того, 21 ноября президент России институт семьи основой государства. Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом России, подчеркнул Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь Дня матери.

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