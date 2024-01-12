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13 января — День российской печати: как в стране зарождалась журналистика

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Фото: prlib.ru
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Представители прессы в РФ 13 января отмечают свой профессиональный праздник — День российской печати. В эту знаменательную дату дань уважения отдают журналистам, репортерам, корреспондентам, редакторам, корректорам и другим мастерам пера. В 2024 году торжество приходится на субботу. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День российской печати – 2024: история праздника

Праздник приурочен к знаменательной дате выхода в России первой печатной газеты «Ведомости» 13 января 1703 года. Издание стало регулярным, а первом его редактором был сам царь Петр I.

Правитель лично приложил руку к созданию культуры чтения газет в стране. Петр I открывал специальные «читальные» места, где посетителей угощали чаем и сладостями. А газетные сюжеты были посвящены законодательным реформам в России и их значению для общества.

Первая типография располагалась в Москве, а по мере развития печатной прессы издательства открылись в Санкт-Петербурге и других крупных городах. Институт прессы развивался, а по инициативе директора петербургской оружейной — Михаила Аврамова, на страницах печатных изданий появились и новые темы, интересные широкому кругу читателей.

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В 1870 году была введена функция подписки на издания, которая быстро возымела популярность среди читателей. Оформлять подписку нужно было в почтовых отделениях.

В Советском Союзе печатные издания подвергались жесткой цензуре, но именно тогда и возник праздник для представителей прессы. Первоначально в качестве знаменательной даты избрали 5 мая — день выхода первого номера большевистской газеты «Правда».

Однако после распада СССР власти приняли решение вернуться к истокам и установили в качестве праздничной даты день создания первой российской газеты. Соответствующий указ был выпущен в 1991 году.

Тем не менее, в последний весенний месяц у журналистов всё же есть повод для празднования — 3 мая отмечают Всемирный день прессы.

День российской печати – 2024: традиции праздника

Несмотря на то, что первоначально торжество предназначалось для тех, кто задействован в создании печатных газет, теперь праздник стал общим для всех журналистов, в том числе и работающих на сетевых изданиях.

13 января коллективы изданий собираются за праздничным столом, подводят итоги работы редакции и строят планы на будущее. Руководство отмечает заслуги лучших сотрудников.

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К празднику приурочены тематические концерты, мероприятия, конференции, семинары. Зачастую в день торжества проходит вручение премий и наград мастерам пера.

С Днем российский печати – 2024

Роль средств массовой информации в современном мире невозможно переоценить — усилиями тысяч журналистов, редакторов, корреспондентов, верстальщиков последние новости и мнение экспертов доходят до сведения читателей. В поздравлениях специалистов благодарят за самоотверженный труд, качественное и оперативное информирование общественности, честность и верность профессии.

3 марта в разных странах отмечают Всемирный день писателя — праздник авторов, публицистов, романистов. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.

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