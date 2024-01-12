13 января — Щедрый вечер: что это за праздник, история, традиции

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают старый Новый год. Однако не все знают, что на это время приходится народный праздник Щедрый вечер, который также называют Васильевым вечером, или Меланьей. «Известия» рассказывают, что это за торжество и какие традиции с ним связаны.

Щедрый вечер в 2024 году — что это за праздник

Как и многие народные праздники, Щедрый вечер имеет языческие корни. Согласно древнеславянским легендам, у Лады, матери всех богов, была дочь Миланка, которую похитил и заточил в подземном царстве змей. Спасти ее вызвался богатырь Беспальчик-Васильчик. Он победил чудовище и женился на девушке. В честь подвига храброго воина и возвращения красавицы на Руси устраивали шумные празднования с щедрыми угощениями. Считалось, что вместе с людьми радостное событие отмечают боги и духи умерших.

После принятия христианства языческое торжество сменилось церковным — 13 января стали отмечать день памяти преподобной Мелании Римлянки, жившей в IV–V веках нашей эры. Она родилась в знатной римской семье, но всю жизнь стремилась к монашескому подвигу. После смерти обоих детей святая вместе с мужем раздала всё имущество нуждающимся и отправилась странствовать по Африке. Последние годы жизни она провела в одинокой келье на горе Елеонской, вокруг которой со временем вырос женский монастырь. Отсюда еще одно название праздника — Маланья.

На следующий день, 14 января, верующие чтут память святителя Василия Великого — известного богослова и писателя, жившего в IV веке. Он прославился как ревностный защитник христианской веры, открыто выступавший с проповедями во время гонений и не боящийся вступать в полемику с высокопоставленными лицами. Вечер накануне его торжества на Руси называли Васильевым вечером.

Народные верования наделяли Васильев вечер особым смыслом. Считалось, что он делил Святки на две равные части: «святые», то есть освященные Рождеством, и «страшные», когда была особенно активна нечистая сила. С этого момента хозяева старались раньше запирать скот, а молодые люди не задерживались на посиделках. Для защиты люди рисовали на стенах домов кресты и читали молитвы.

Щедрый вечер в 2024 году — традиции

На Руси Щедрый вечер был одним из самых хлебосольных праздников. С раннего утра хозяйки начинали готовить. Считалось, что чем больше блюд подадут вечером к столу, тем удачнее для семьи пройдет следующий год.

Традиционным угощением была кутья, которая значительно отличалась от своей постной рождественской версии. В нее часто добавляли молоко или сливки, а также мед, орехи, маковые семена, пшеничную крупу. Неотъемлемой частью торжества были блюда из свинины, ведь Василий Великий считался покровителем свиноводства.

Так как по старому стилю летоисчисления Щедрый вечер считался кануном Нового года, его старались проводить в хорошем настроении. На празднование надевалась лучшая одежда, обязательно светлых тонов. Молодые люди выходили на улицы и отправлялись щедровать (колядовать). Они ходили по домам и пели песни, поздравляли соседей, а за это получали угощения со стола. Оставить шумных гостей без хотя бы маленького гостинца считалось дурной приметой. По поверьям, в новом году жадного хозяина ждали несчастья.

Кроме того, Васильев вечер считался идеальным временем для гадания и вещих снов. Люди верили, что всё предсказанное обязательно сбудется. Часто ритуалы проходили в семейном кругу. С помощью подручных материалов (зеркал, свечей, кусочков хлеба, поленьев и т.д.) матери пытались узнать, когда выйдут замуж их дочери, жены выведывали о здоровье домочадцев, земледельцы — о будущем урожае. Также были широко распространены различные «девичьи» гадания о суженом. Незамужние девушки стремились хотя бы одним глазком заглянуть в будущее и узнать, каким будет жених, сколько детей родится, благополучно ли сложится совместная жизнь.

Утром 14 января мужчины и мальчики-подростки проводили обряд посевания. Они обходили дома со стороны красных углов (место, где стояли иконы) и разбрасывали пшеницу, овес, рожь, горох и другие зерновые. Сопровождалось это действие особыми поздравительными песнями. Люди верили, что так смогут привлечь богатство и хороший урожай в новом году.

Щедрый день в 2024 году — что можно и нельзя делать

В праздник верующие посещают церкви, чтобы помолиться преподобной Мелании и Василию Великому. Святых просят о здоровье для близких, семейном благополучии, помощи в трудных делах и обретении душевного покоя.

Особых запретов на Щедрый вечер церковь не устанавливает. Однако на Руси с эти праздником был связан ряд народных поверий. Считалось, что в этот день нельзя ругаться, иначе ссоры продлятся весь год. Также не следовало считать мелочь, чтобы не провести грядущий год в слезах. Кроме того, люди старались не давать в долг и не занимать деньги, иначе финансового благополучия в ближайшее время можно не ждать.

В течение дня женщинам не разрешалось носить одну и ту же одежду. Наряд следовало сменить хотя бы раз, чтобы сохранить брак. Мужчины, в свою очередь, следили за тем, чтобы их рубахи были подпоясаны. По поверью, тот, кто ходит без пояса, столкнется с супружеской изменой.

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