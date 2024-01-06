Святки в 2024 году — когда отмечают, история, традиции

После Рождества Христова для православных верующих наступает особый праздничный период — Святки. Он длится около двух недель, до Крещения Господня (Богоявления). О том, на какие даты приходятся Святки и как их отмечали на Руси, читайте в материале «Известий».

Когда отмечают Святки в 2024 году

Вопрос о том, когда отмечают Святки, сложнее, чем кажется на первый взгляд. В церковной литературе упоминается четыре временных промежутка, поэтому даты праздничных дней могут незначительно отличаться в разных регионах.

Большинство священнослужителей придерживаются мнения, что Святки следует праздновать с 7 по 17 января. Это наиболее удачные даты, так как во всех храмах это время совершаются праздничные богослужения, а Рождественский пост уже закончился.

Святки в 2024 году — история

Само слово «Святки» произошло от глагола «святить», так как в праздничные дни народ прославлял («святил») Иисуса Христа и его Рождество. По другой версии, название торжества имеет языческие корни, так как в дохристианскую эпоху на эти дни приходился двухнедельный праздник в честь бога Святовита.

Церковная традиция отмечать первые 12 дней после Рождества известна с древних времен. В частности, на это могут указывать 13 бесед преподобного Ефрема Сирина, жившего в IV веке нашей эры. Он произносил по одной речи каждый день с 25 декабря до 6 января, то есть в 13 дней после Рождества по старому стилю.

Святки упоминаются в церковном уставе Саввы Освященного, который был написан в VI веке. Согласно этому документу, в этот период запрещалось поститься, совершать коленопреклонение и венчаться. А в 553 году, во время Пятого Вселенского собора в Константинополе, все дни от Рождества до Крещения были объявлены праздничными.

На Руси христианские святочные традиции тесно переплетались с языческими. Несмотря на активную борьбу церкви с шумными народными гуляньями, гаданиями и другими не православными обычаями, они сохранялись до XX века.

Первые законодательные акты о святочных торжествах в России появились при Петре I. Согласно некоторым источникам, царь очень любил колядовать и с удовольствием участвовал в этой забаве. Тех, кто пытался уклониться от праздничных развлечений, он приказывал бить плетьми.

Однако уже во второй половине XVIII века колядование и массовые гуляния были законодательно запрещены. Таким образом власти стремились предотвратить беспорядки, которыми сопровождалось шумное народное веселье. Должного эффекта это не принесло — закон постоянно нарушался, а проследить за его исполнением было невозможно, особенно в деревнях.

После революции 1917 года все религиозные праздники, включая Рождество и Крещение, были отменены. В связи с этим святочные традиции, хотя и не исчезли полностью, но потеряли свое значение. Часть из них забылась, некоторые, такие как гадания и колядки, сохранились только в отдаленных населенных пунктах или утратили связь с праздником.

На сегодняшний день Святки — важное церковное торжество. Оно включает в себя Рождество и дни его попразднства, праздник Обрезания Господня и святителя Василия Великого, а также дни предпразднства Крещения. Силами энтузиастов постепенно возрождаются и народные святочные обычаи.

Святки в 2024 году — традиции

В период Святок действуют особые правила богослужений и церковного устава. Отменяется пост по средам и пятницам, во время молитв не совершается коленопреклонение. Помимо этого, действует запрет на проведение таинства венчания. Последний запрет обусловлен тем, что Святки — время интенсивной духовной работы, которая требует отказа от плотских радостей, в том числе связанных с супружеской жизнью.

В первые праздничные дни принято навещать родственников, друзей и близких. Некоторые верующие обмениваются подарками, вспоминая о том, как волхвы принесли Младенцу Иисусу золото, ладан и смирну.

На Руси в Святки заботились о больных, неимущих, одиноких и заключенных. Считалось, что праздник нужно разделить со всеми, тогда будущий год будет полон радости. Эта традиция сохраняется и в наши дни.

Центральным событием святочных торжеств была трапеза, на которую приглашали всех членов семьи. Хозяйки ставили на стол кутью, сбитень, ореховое печенье, маковые рулеты, блины и кисель. Так как пост был уже окончен, на столе появлялись и мясные блюда. При этом общее количество угощений обязательно было нечетным. Иногда на стол ставили приборы для родственников, умерших в прошлом году.

После Святок в деревнях обычно заключалось много браков. Дело в том, что сватовство было неотъемлемой частью праздничных гуляний. Для юношей и девушек святочные дни были одной из немногих возможностей провести время вместе без строгого надзора со стороны старших членов семьи.

В последние дни Святок люди начинали готовиться к Крещению. Для этого на замерзших водоемах делали прорубь в форме креста. По краям деревенские мастера украшали ее ледяными кристаллами и деревянными узорами.

Святки в 2024 году — колядование

Одной из главных святочных традиций на Руси было колядование. Дети и подростки сооружали шест со звездой и ходили по домам, распевая песни в честь Христа и Богородицы. Не забывали упомянуть и хозяев дома, прославляя их доброту и щедрость. За это юные исполнители получали пряники в форме зверей, монеты, угощения со стола или небольшие подарки. Люди верили, что колядующих нужно непременно угостить, иначе год пройдет неудачно.

Святки в 2024 году — гадания

На Руси также существовали различные святочные гадания. Рождественский, Васильевский и Крещенский вечера считались наиболее благоприятными для того, чтобы заглянуть в будущее. Больше всего людей интересовали темы, связанные урожаем и семейной жизнью.

Гадания были одним из главных развлечений для незамужних девушек, поэтому чаще всего гадали «на суженого». При этом церковь строго запрещала проведение любых магических ритуалов в дни Святок, но желающих узнать судьбу это не останавливало.

Одним из самых простых обрядов было гадание с валенком или сапогом. Девушки собирались во дворе и по очереди кидали обувь на дорогу. В какую сторону укажет носок, оттуда и придет жених.

Наиболее известным является другой способ гадания. Он описан в поэме «Светлана» Василия Жуковского. Девушка заходила одна в темную комнату и зажигала свечу, установленную между двух зеркал. После этого она внимательно вглядывалась в отражения, надеясь разглядеть там черты своего суженого. Лучшим временем для такого ритуала считалась полночь.

Для другого гадания использовали нитки. Девушки отрезали нити разной длины и одновременно поджигали. Та, у которой догорит быстрее всех, первой выйдет замуж. Если огонь погас, а в руках у гадающей осталось больше половины нити, в ближайшее время она жениха не встретит.

Также было распространено гадание с петухом. На полу в избе расставляли разные предметы и запускали птицу в дом. Если петух первым делом подойдет к зерну, муж будет богатым, если к зеркалу — нежным и красивым, к воде — склонным к пьянству.

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