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Обрезание Господне 2024: дата, история, значение и традиции праздника

Православные христиане 14 января отметят Обрезание Господне
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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На восьмой день после Рождества, 14 января, верующие отмечают Обрезание Господне — великий праздник для православной церкви. В 2024 году он приходится на воскресенье. В чем смысл торжества и самого христианского обряда — объясняют «Известия».

Обрезание Господне 2024: история праздника

Обряд обрезания пришел в христианство еще из Ветхого Завета. Библия гласит, что Господь, явившись к праведнику Аврааму и жене его Саре, предрек их роду быть богоизбранным народом. По словам Творца, потомков у пары будет столько же, сколько звезд на небе. Он нарек избранников Авраамом и Саррой и повелел в знак их договора учредить обряд обрезания крайней плоти.

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С тех пор все дети-израильтяне мужского пола на восьмой день рождения проходили обрезание и ритуал имянаречения. Не стал исключением и Иисус. Имя же его предрек Ангел, явившийся к Деве Марии еще до зачатия. И в день обрезания младенец был наречен.

В Новом Завете обряд обрезания сменяется Крещением, «обрезанием сердца». Таким образом Иисус провозглашает главенство духа над плотью.

14 января — традиции праздника

В 49 году православная церковь официально упразднила обряд обрезания. С этого момента обязательным для христиан стало лишь крещение. Тем не менее некоторые верующие и по сей день придерживаются древней традиции.

Священнослужители в день праздника проводят ночь в молитвах, днем проводится литургия, а затем читается молебен о новолетии, поскольку праздник по старому стилю выпадал на 1 января. По новому же календарю торжество также приходится на старый Новый год.

Обрезание Господне в 2024 году: что можно и нельзя делать

Накануне праздника в доме полагается провести уборку и окропить жилище святой водой. В ночь на 14 января в народе принято гадать и загадывать желания.

На стол в день праздника можно подавать не только постные продукты, но мясо и выпечку, но лучше обойтись без рыбы и птицы.

К гостям и близким нужно проявлять щедрость и великодушие, угостить домочадцев и соседей, не отказывать просящему. Если человек просит прощения за свои проступки, обязательно нужно пойти ему навстречу.

Однако, как и в другие церковные праздники, в день Обрезания нельзя сквернословить и ругаться, желать другому зла и осуществлять дурные помыслы. Считается, что если дать деньги взаймы, то весь год пройдет в долгах. Нельзя и заниматься серьезными подсчетами, решение финансовых вопросов лучше отложить на потом.

Также в народе верили, что мусор из дома выносить нельзя, потому что вместе с ним можно выкинуть и свое счастье.

Не стоит в день праздника браться за уборку и тяжелые дела по дому, а также заниматься рукоделием.

4 декабря верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник, символизирующий день, когда юную Деву Марию посвятили Богу.

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