Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022 — история, традиции, запреты

В начале зимы, 4 декабря, верующие справляют важный церковный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Торжество завершает цикл двунадесятых праздников в календарном году и посвящено одному из важнейших событий в земной жизни Девы Марии. «Известия» разъяснили читателям, как зародился праздник и как его принято отмечать.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 2022: история праздника

Сама история рождения Девы Марии — это рассказ о чуде и божественной воле. Богородица появилась на свет в семье праведной семьи из Назарета. Анна и Иоаким долгое время молили Бога ниспослать им ребенка, и тогда к супругам спустился ангел, пообещав им скорое рождение дочери, имя которой узнает весь мир. Тогда же муж и жена дали обет посвятить свое дитя Господу.

Когда Марии исполнилось три года, родители сдержали слово и повели девочку в Иерусалим, чтобы отдать ее в храм на служение Богу. Входя в храм, трехлетняя Мария с легкостью преодолела 15 крутых ступеней, а на крыльце ее уже ждал первосвященник Захария. Он знал, что видит перед собой особенного ребенка и в нарушение сразу нескольких запретов повел новоиспеченную воспитанницу в сердце храма, Святая Святых. По церковному закону священнослужитель мог зайти туда лишь раз в год с очистительной кровью жертвенного животного, а женщинам и вовсе был запрещен вход. Однако никто из присутствующих, несмотря на изумление, не возразил и не задал вопроса, так как каждый чувствовал, что происходит это по воле Божией.

До достижения возраста замужества Мария коротала свои дни в храме: прилежно молилась, постигала Божии заповеди и осваивала рукоделие. Когда девушке исполнилось 14 лет, ее надлежало выдать замуж. Однако юная воспитанница храма отказалась, напомнив, что с самого рождения была посвящена Господу.

Тогда Захария вновь обратился к молитвам, прося Всевышнего указать решение. К священнослужителю явился ангел, подсказавший, как выбрать хранителя для Марии. На смотрины созвали женихов «колена Иудова из дома Давидова». Божественное знамение указало на овдовевшего плотника Иосифа, чей посох чудесным образом зацвел. Мужчина был избран, чтобы помочь девушке соблюсти обеты и исполнить свое предназначение. Тогда Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 2022: традиции праздника

Празднование Введения на Руси превращалось в торжества по случаю прихода зимы. Крестьяне доставали сани и собирались на зимнюю ярмарку, где продавали продуктовые запасы, теплые вещи и другие полезные товары на морозный сезон.

В церквях и храмах по случаю праздника проходят богослужения, прихожане ставят свечи и просят Богородицу о здоровье близких и гармонии в доме.

Семьи собираются за праздничным столом, однако торжество протекает скромно из-за Рождественского поста, на дни которого приходится праздник.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 2022: что можно и нельзя

Перед праздником в доме наводят порядок, однако в сам день торжества физический тяжелый труд под запретом. Кроме того, знаменательную дату нужно проводить с благими мыслями и намерениями, не оскорблять никого и не ругаться, помогать ближним и тепло встречать гостей.

Нельзя в день праздника заниматься заготовкой солений на зиму, а также копать землю и проводить любые сельские работы. Кроме того, ограничения диктует и Рождественский пост: запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения, в частности мясо, птицу, яйца, молоко. В честь праздника разрешается сделать послабления в виде рыбных блюд. Из алкогольных напитков допустимо лишь красное вино в малых количествах.

Последний в году великий Рождественский пост начался 28 ноября — «Известия» рассказали, какие правила необходимо соблюдать на протяжении этого периода и когда он подойдет к концу.