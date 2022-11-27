Рождественский пост – 2022: когда начинается, что можно есть

В преддверии зимы для христиан наступает важный период — Рождественский пост, последний в церковном календаре. Именно он предшествует светлому празднику Рождества Христова и предписывает верующим соблюдать ограничения. Каковы правила великого поста и с чем связана эта страница истории религии — читайте в материале «Известий».

Рождественский пост — суть, с чем связан

Рождественский пост, или Четыредесятница, как его называют в народе, призван помочь христианину очистить душу и помыслы перед светлым праздником. Для этого верующие ограничивают себя в питании, исключая мясные продукты, а временами и горячую еду, а также проводят время за чтением молитв и библейской литературы.

Верующие соблюдают необходимые ограничения еще с IV века, со времен раннего христианства. Первоначально пост длился всего семь дней, однако с 1166 года был увеличен до 40 дней.

С какого числа начинается Рождественский пост – 2022

Даты соблюдения Рождественского поста не меняются из года в год — это всегда период из сорока дней с 28 ноября по 6 января. В свою очередь, он делится на три этапа по мере ужесточения предписаний.

Что можно есть в Рождественский пост – 2022

В первый промежуток, с 28 ноября по 19 декабря — праздника святителя Николая, по понедельникам к употреблению разрешается горячая пища без масла, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — рыба. Самыми строгими днями является среда и пятница, когда допустимо есть лишь хлеб, мед, сырые фрукты и овощи.

С 20 декабря ограничения ужесточаются. До 1 января по вторникам и четвергам также вводится запрет на рыбу, вместо этого можно готовить горячие блюда с добавлением масла.

Самым строгим является период со 2 по 6 января. Рыба полностью исключается из рациона, по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла, в субботу и воскресенье масло всё же можно добавить. А по понедельникам, средам и пятницам приходится переходить на сухоядение.

Кроме того, особым днем считается Сочельник — канун Рождества 6 января. В заключительный день поста верующие с самого утра и до появления на небе первой звезды не употребляют ничего в пищу. При этом подготовка к празднику идет полным ходом — на стол перед Рождеством принято подавать сочиво — вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

В некоторых случаях предписаниями можно пренебречь. Как правило, основанием для исключений является состояние здоровья, медицинские показания. К примеру, строгое соблюдение поста необязательно для беременных женщин, пожилых людей и детей.

Разрешается и сделать послабления на Новый год, отметив праздник за накрытым столом. Рекомендуется не злоупотреблять мясной пищей, отдавать предпочтение салатам и рыбным блюдам.

Что нельзя делать в Рождественский пост – 2022

Во время поста ни в один из дней не допускается употребление в пищу мяса, яиц, молока, категорически запрещено употреблять алкоголь. Небольшое количество вина допустимо выпить лишь на крупные праздники.

В период духовного очищения нельзя сквернословить, ругаться с близкими, осуществлять дурные помыслы. В народе существует традиция каждый день зажигать в доме свечу как символ единения, тепла и гармонии. Считалось, что пламя будет беречь семью от невзгод и конфликтов.

Рождественский пост — не единственное время в году, когда христианам необходимо соблюдать ограничения. «Известия» собрали в специальном календаре все посты 2023 года, а также рассказали о главных церковных праздниках и Родительских субботах.