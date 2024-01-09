Украинские военные теряют мотивацию из-за коррупции в стране, которая влечет для них серьезные проблемы на фронте. Об этом 8 января сообщил телеканал Franceinfo.

«Если бы наше правительство и парламентарии не воровали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте», — рассказал журналистам один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он подчеркнул, что воровство приводит к страданиям и гибели невинных людей.

Другой солдат добавил, что из-за коррупции украинским военнослужащим приходится самостоятельно покупать себе обмундирование.

Ранее в тот же день министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что за четыре месяца ведомство выявило нарушения своих сотрудников более чем на 10 млрд гривен ($262 млн).

Комментируя это «Известиям», первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что коррупционные скандалы на Украине могут заставить большую часть западных союзников от нее отвернуться.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.