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В Россию из Турции завезли еще 19,6 т яиц

Россельхознадзор: Турция поставила в РФ вторую партию яиц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Россию из Турции завезли еще 19,6 т яиц. Об этом 9 января сообщил Россельхознадзор на своем сайте. Служба проконтролировала поставку.

«5 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 т (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
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Первая партия яиц из Турции была ввезена 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в количестве 316 800 штук.

Еще 17 декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда партии «Единая Россия» сообщил, что в РФ будут поступать турецкие куриные яйца без импортной пошлины. Он объяснил, что это позволит скорректировать стоимость продукта.

Ранее, 14 декабря, российский президент Владимир Путин в ходе «Итогов года» рассказал, что цены на куриное яйцо в стране выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. При этом глава государства выразил мнение, что ситуация со стоимостью будет улучшаться.

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