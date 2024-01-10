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11 января — Международный день «спасибо»: история и традиции праздника

Россияне отметят Международный день «спасибо» 11 января
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Фото: Getty Images/Devonyu
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Каждый год в России и других странах мира отмечают один из самых вежливых праздников — Международный день «спасибо». В 2024 году он выпадает на четверг. О том, когда это слово появилось в русском языке, читайте в материале «Известий».

Международный день «спасибо» в 2024 году — история

Праздник в честь «волшебного» слова был установлен по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его главная цель — напомнить о том, как важно искренне благодарить окружающих за всё хорошее в жизни.

Признания заслуживают даже самые простые и повседневные добрые поступки: одолженная ручка, придержанная дверь, поданная рука, приготовленный завтрак. Психологи считают, что слова благодарности оказывают такое же влияние на психику человека, как объятия и ласковые поглаживания, а искреннее «спасибо» сохраняется в памяти минимум на месяц.

В русском языке слово «спасибо» появилось примерно в XVI веке. Большинство экспертов полагают, что оно произошло от словосочетания «спаси Бог». При этом в этимологическом словаре Макса Фасмера упоминается, что старообрядцы старались не использовать это слово в своей речи, так как слышали в нем «спаси бай», где последнее слово якобы отсылало к некоему языческому богу. Также существует мнение, что «спасибо» произошло от слова «спаси» и изначально было ответом на оказанную услугу. Недаром человека, который пришел на помощь в трудной ситуации, называют «мой спаситель».

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В литературной русской речи встречается и другое вежливое слово — «благодарю». Вопреки расхожему мнению, оно образовалось не от словосочетания «благо дарю». Как отмечает языковед Виктор Виноградов, это калька по греческому образцу. То есть слово имеет искусственное, книжное происхождение. По похожему принципу образованы слова «благоговеть» или «благоволить». При этом в русском языке долгое время наблюдались колебания: благодарить кого или кому. Современный вариант употребления устоялся только к концу XVIII века.

Международный день «спасибо» в 2024 году — традиции

Единых традиций празднования дня слова «спасибо» нет, в каждой стране его отмечают по-разному. В одних государствах принято дарить благодарственные открытки, в других — проводить флешмобы, благотворительные мероприятия, открывать денежные сборы. Общественные организации стараются привлечь внимание к своим проектам и акциям. В некоторых штатах США праздник длится целый месяц и называется National Thank You Month.

Международный день «спасибо» любят воспитатели детских садов и учителя начальных классов, так как это отличная возможность провести для ребят урок вежливости. Детям рассказывают, как правильно выражать благодарность, когда нужно произносить «волшебные» слова и что они означают.

Происхождение слова «спасибо» в других языках

Согласно Оксфордскому словарю, английское слово thank you появилось примерно в 1150–1500 годах. Произошло оно, вероятно, от древнеанглийского þanc, что означает «мысль», «благосклонность», «удовольствие».

Немецкое «спасибо» — danke — сформировалось от древнегерманского корня þankō-, который был связан с глаголом «думать». В древности danke имело буквальное значение «я держу тебя в мыслях», однако в период с 750 по 1050 годы оно трансформировалось в выражение благодарности.

Французское merci имеет латинские корни. Оно произошло от слова mercedem, что можно перевести как «плата за работу», «вознаграждение». В старофранцузском merci означало милость, а также благодарность за подаренное удовольствие.

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На иврите «спасибо» звучит как «тода» с ударением на второй слог. Это древнее слово, самые ранние письменные упоминания о нем содержатся в Библии. При этом оно означало не только признательность, но и некую жертву, которую человек приносил в благодарность Богу. В современном иврите «тода» также употребляют в значении «признавать чьи-то заслуги».

В китайском языке «спасибо» состоит из удвоенного иероглифа, который можно разбить на три составляющие: «речь», «тело человека» и «самая малость» или «скромный». Это связано с тем, что в азиатских странах, благодаря кого-то, следует сделать небольшой поклон. А удвоение иероглифа придает слову дополнительный оттенок почтительности.

Ранее «Известия» рассказали об истории и значении Международного дня дружбы.

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