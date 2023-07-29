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30 июля — Международный день дружбы: история и значение праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ежегодно 30 июля отмечается Международный день дружбы (International Day of Friendship) — праздник, который был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи ООН и напоминает о важности сохранения дружеских отношений между представителями разных культур и народов. «Известия» рассказывают, когда появилось торжество и какие мероприятия проходят в эту дату по всему миру.

Международный день дружбы – 2023: как появился праздник

Официально праздник был основан в 2011 году на идее о том, что дружба между народами, странами, культурами и отдельными людьми может вдохновлять мирные усилия и наводить мосты между сообществами.

Прежде этот день отмечался неофициально на протяжении десятилетий. Впервые он прошел в Парагвае в 1958 году по инициативе доктора Рамона Артемио Брачо во время ужина с друзьями в Пуэрто-Пинаско — небольшом городке на реке Парагвай.

Изначально торжество отмечалось 20 июля, позже дата была перенесена на 30 июля.

До этого идея проведения дня дружбы возникла в США на поздравительных открытках Hallmark в 1930-х годах. Такой день предлагалось отмечать 2 августа. Однако потребители оценили идею как маркетинговый ход, продажи открыток не росли, и к середине 1940-х годов их выпуск прекратился.

Дружба в альбомах филателиста

Международный день дружбы –2023: значение праздника

Праздник, который был официально провозглашен на 65-м собрании Генассамблеи ООН, имеет более глобальные цели. Как отмечается на сайте всемирной организации, сегодня перед миром стоит большое количество вызовов — голод и нищета, насилие, нарушение прав человека, нетерпимость людей по отношению друг к другу. Международный день дружбы направлен на сокращение ксенофобии в обществе и улучшение взаимопонимания между людьми.

В ООН призвали государства, международные организации и группы гражданского общества организовывать в праздник мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества по ликвидации конфликтов и поддержке диалога, способствующего миру и уважительному восприятию других культур.

Одной из главных целей праздника также является привлечение молодежи к общественной деятельности.

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Международный день дружбы – 2023: как отмечают

К дате 30 июля традиционно приурочены молодежные флешмобы и шествия, специализированные выставки и концерты по всему миру. Их тематика и традиции отличаются в зависимости от обычаев местной культуры.

В России, например, на площадях городов на импровизированных сценах юные актеры разыгрывают театрализованные представления с национальным колоритом, проводятся различные конкурсы и викторины. Кроме того, проводятся различные волонтерские и благотворительные акции.

И, конечно, этот день не обходится без встречи с друзьями. С ними можно встретиться в кафе, парке, пообщаться онлайн в чате, выразив признательность за дружбу и вспомнив самые яркие моменты, проведенные вместе. Добавить новых друзей тоже считается доброй традицией Международного дня дружбы.

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Международный день дружбы – 2023: интересные факты

Международный день дружбы не единственный праздник подобного рода. Еще есть Международный день друзей, который отмечается 9 июня, и День встречи со старыми друзьями — его ежегодно отмечают 26 сентября.

Ученые утверждают, что видеться с друзьями полезно для здоровья. Дружеское общение снижает тревожность и способствует психологической разрядке.

Теме дружбы посвящено много книг, фильмов. Нередко она присутствует и в архитектуре. Так, в Москве на территории ВДНХ находится фонтан «Дружба народов», созданный в 1954 году. Подобные монументы также есть в Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Норвегии и других странах.

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