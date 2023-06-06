Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин присвоил спасшему раненых сослуживцев участнику СВО звание Героя России
Происшествия
Один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой в Самарской области
Армия
Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта
Происшествия
Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Общество
Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь
Общество
Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
Общество
Из Белгородской области вывезли почти 60 тыс. человек
Общество
Дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС
Общество
В Кремле опровергли данные о введении военного положения в приграничных регионах
Происшествия
Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС

Психолог дала рекомендации по поиску друзей «после 30»

Психолог Макарчук: процесс поиска друзей в зрелом возрасте начинается с понимания своих потребностей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Процесс поиска друзей после 30 лет начинается с понимания своих потребностей, общих интересов и ценностей. Эта та основа, которая позволит поддерживать доверительные отношения, рассказала 6 июня директор Центра толерантности и психолог Анна Макарчук.

По мнению специалиста, чтобы найти друга, с которым будет не просто приятно проводить время, но и кому можно доверить свои проблемы, важно проявлять к человеку искренний интерес.

«Дружба — это всегда вложение ресурсов, как и в любых отношениях. Найти знакомых не очень сложно, если вы проявляете активность, но вот построение углубленных отношений потребует включения в чужую жизнь и эмоции. Потребуется слушать столько же, сколько и говорить, и тратить столько же ресурсов, сколько тратят на вас. Если вы к этому не готовы, стоит честно это признать», — сказала Макарчук «Газете.Ru».

Психолог также отметила, что, прежде всего, важно определить для себя понятие дружбы, так как для одних она может проявляться через регулярную эмоциональную поддержку, а для других — через ситуативный комфорт. Так, одним людям нужны собеседники, способные выслушать, другим — безопасное сообщество с похожими интересами, третьим — компания, в которой можно себя проявить и получить одобрение, пояснила она.

Кроме того, как добавила Макарчук, есть и более простые с эмоциональной точки зрения варианты, где глубинная связь может быть и не нужна. Например, вместе ездить на работу, ходить в спортзал, посещать мастер-классы или театральные показы.

Лишнее пространство: как решить проблему одиночества в праздники
Врачи рассказали, почему объятия и поцелуи необходимы для здоровья

Однако какими бы ни были дружеские отношения, психолог порекомендовала вести себя естественно и быть восприимчивыми, а также не стесняться устанавливать контакты и начинать разговор первым.

«Если человеку будет неприятно ваше внимание, самое большее, чем вы рискуете, — отсутствием в вашей жизни человека, которого час назад вы вообще не знали», — указала эксперт.

В сентябре 2022 года психолог, эксперт по управлению мышлением, основатель академии КУБ8 Андрей Антонов рассказал о том, как и где заводить друзей в современном мире. Одним из самых доступных мест, по словам специалиста, является интернет. Также он отметил, что найти друзей можно на работе или в рамках своего хобби. Важным качеством при поиске друзей психолог назвал открытость и отсутствие боязни «показать людям, что вы есть».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023