Психолог дала рекомендации по поиску друзей «после 30»

Процесс поиска друзей после 30 лет начинается с понимания своих потребностей, общих интересов и ценностей. Эта та основа, которая позволит поддерживать доверительные отношения, рассказала 6 июня директор Центра толерантности и психолог Анна Макарчук.

По мнению специалиста, чтобы найти друга, с которым будет не просто приятно проводить время, но и кому можно доверить свои проблемы, важно проявлять к человеку искренний интерес.

«Дружба — это всегда вложение ресурсов, как и в любых отношениях. Найти знакомых не очень сложно, если вы проявляете активность, но вот построение углубленных отношений потребует включения в чужую жизнь и эмоции. Потребуется слушать столько же, сколько и говорить, и тратить столько же ресурсов, сколько тратят на вас. Если вы к этому не готовы, стоит честно это признать», — сказала Макарчук «Газете.Ru».

Психолог также отметила, что, прежде всего, важно определить для себя понятие дружбы, так как для одних она может проявляться через регулярную эмоциональную поддержку, а для других — через ситуативный комфорт. Так, одним людям нужны собеседники, способные выслушать, другим — безопасное сообщество с похожими интересами, третьим — компания, в которой можно себя проявить и получить одобрение, пояснила она.

Кроме того, как добавила Макарчук, есть и более простые с эмоциональной точки зрения варианты, где глубинная связь может быть и не нужна. Например, вместе ездить на работу, ходить в спортзал, посещать мастер-классы или театральные показы.

Однако какими бы ни были дружеские отношения, психолог порекомендовала вести себя естественно и быть восприимчивыми, а также не стесняться устанавливать контакты и начинать разговор первым.

«Если человеку будет неприятно ваше внимание, самое большее, чем вы рискуете, — отсутствием в вашей жизни человека, которого час назад вы вообще не знали», — указала эксперт.

В сентябре 2022 года психолог, эксперт по управлению мышлением, основатель академии КУБ8 Андрей Антонов рассказал о том, как и где заводить друзей в современном мире. Одним из самых доступных мест, по словам специалиста, является интернет. Также он отметил, что найти друзей можно на работе или в рамках своего хобби. Важным качеством при поиске друзей психолог назвал открытость и отсутствие боязни «показать людям, что вы есть».