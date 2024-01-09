В Москве квартиру юриста ограбили почти на 13 млн рублей за время праздников
В новогодние праздники в Москве произошло ограбление квартиры юриста. Ущерб составил почти 13 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщил источник во вторник, 9 января.
Ограбление произошло в период с 28 декабря по 8 января на севере столицы, на улице Зои и Александра Космодемьянских.
«Злоумышленник совершил ограбление в квартире юриста адвокатского бюро «Япом», — сказал собеседник.
По словам источника, из квартиры вынесли ювелирные украшения и деньги в евро, долларах и фунтах стерлингов.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают приметы злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
В декабре стало известно, что грабители похитили из квартиры в одном из домов Санкт-Петербурга 20 млн рублей. Деньги были украдены из ящика в кладовке, а видимых следов проникновения посторонних в квартиру не обнаружено. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.