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В Санкт-Петербурге неизвестные украли из квартиры 20 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Злоумышленники похитили из квартиры в одном из домов Санкт-Петербурга 20 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 18 декабря «Известиям» источник в правоохранительных органах.

По его словам, 17 декабря с заявлением о краже денег из квартиры в полицию обратился мужчина. По вызову на место происшествия прибыли полицейские. Ими установлено, что неизвестные проникли в квартиру в период с 10 декабря по 16 декабря.

Деньги были украдены из ящика в кладовке. Источник обратил внимание, что видимых следов проникновения посторонних в квартиру не обнаружено. Обстановка и порядок в жилище не нарушены.

Отдел полиции возбудил уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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Ранее, 16 ноября, сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении ограбления дома бизнесмена в Новой Москве, Ограбление произошло в ночь на 12 ноября. Тогда воры вынесли из особняка коллекцию дорогих часов, сейф с 1 млн рублей, два золотых кольца с бриллиантами.

Также они угнали автомобиль Porsche Taycan, который позже нашли сожженным.

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