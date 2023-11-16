Задержан подозреваемый в ограблении дома бизнесмена в Новой Москве

Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении ограбления дома бизнесмена в Новой Москве, сообщила 16 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении резонансной кражи из коттеджа в Новой Москве», — отметила представитель МВД РФ.

Ограбление произошло в ночь на 12 ноября. Воры вынесли из особняка коллекцию дорогих часов, сейф с 1 млн рублей, два золотых кольца с бриллиантами. Также они угнали автомобиль Porsche Taycan, который позже нашли сожженным.

Как потерпевший рассказал «Известиям», во время преступления семья находилась дома. Однако все спали, даже когда злоумышленники выносили из дома сейф весом 100 кг. Мужчина предположил, что они использовали усыпляющий газ.

В середине октября в подмосковных Химках задержали домработницу, которая похитила у своей работодательницы вещи стоимостью более 1 млн рублей. Женщина регулярно воровала у потерпевшей небольшие суммы денег.